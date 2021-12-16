День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.12.21 19:30
Будущим летом отремонтируют второй участок дороги на Териберку
Уже получено положительное заключение государственной экспертизы по реконструкции. Заказчиком выступил «Мурманскавтодор».
Согласно проекту, участок дороги должны отсыпать так, чтобы снег не заметал трассу, парализуя движение. Кроме этого, на магистрали уложат высокопрочный асфальтобетон.
Реконструкция первого участка автоподъезда к селу с 0 по 10 километр началась несколько лет назад, а завершили её прошедшим летом. Напомним до этого, большая часть магистрали от развилки Териберка-Туманный была грунтовой.
По некоторым данным село на побережье Баренцева моря ежегодно посещают около 40 тысяч туристов, в том числе иностранных. Это и побудило сделать дорогу до Териберки асфальтовой. Всего реконструкция разбита на три этапа.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)В СЗФО наблюдается максимальный прирост вахтовых вакансий за последние 2 года - итоги года в области вахты подводит hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер
16.12.21 09:16
Светлана, извините не знаю Вашего отчества, если лично Вас не приняли в "карательный" ССП, то укажите причину. Или Вы не "видели" ССП, но осуждаете?
Светлана
15.12.21 12:54
Современные писатели говорят о Советском Союзе как о лучше этапе в русской литературе? Это что вообще? Союз писателей был карательным органом, запрещал таланты, пытался контролировать творчество. Лишь
QR
13.12.21 12:52
Пора вводить раздельные вагоны: для обладателей QR-кодами и для остальных. Можно и авиарейсы по такому принципу вводить: для QRщиков тариф дешёвый и регулярные рейсы, а для НЕQRщиков - тариф повыше
-Скоро в эфире22:00«Орлова и Александров». Художественный сериал, 12 серия (16+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Врачи-герои». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Упреждающий режим предоставления ряда социальных выплат в Мурманской области закреплен законодательно-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 28 копеек, евро теряет 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС с начала года выработала более 8 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 16 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В 2022 году в регионе продолжится работа по развитию системы реабилитации инвалидов