Будущим летом отремонтируют второй участок дороги на Териберку

Уже получено положительное заключение государственной экспертизы по реконструкции. Заказчиком выступил «Мурманскавтодор».

Согласно проекту, участок дороги должны отсыпать так, чтобы снег не заметал трассу, парализуя движение. Кроме этого, на магистрали уложат высокопрочный асфальтобетон.

Реконструкция первого участка автоподъезда к селу с 0 по 10 километр началась несколько лет назад, а завершили её прошедшим летом. Напомним до этого, большая часть магистрали от развилки Териберка-Туманный была грунтовой.

По некоторым данным село на побережье Баренцева моря ежегодно посещают около 40 тысяч туристов, в том числе иностранных. Это и побудило сделать дорогу до Териберки асфальтовой. Всего реконструкция разбита на три этапа.