Будут гранты: подведены итоги нескольких конкурсов для учёных Мурманской области

В конкурсном отборе по предоставлению грантов на поддержку научно-исследовательских проектов молодых учёных Мурманской области в этом году приняли участие 28 проектов. Грант в размере 400 тысяч рублей получат восемь молодых учёных Кольского научного центра РАН.

Ранее в конкурсе монографий и научных трудов, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие региона, в номинации «Технические и естественные науки» и в номинации «Экономические и гуманитарные науки» первые места заняли авторские коллективы Кольского научного центра. Дипломами лауреатов II степени в обеих номинациях награждены два авторских коллектива Мурманского арктического университета.

Награждение победителей и лауреатов конкурсов планируется в феврале в рамках празднования Дня российской науки.