Будут ли мурманчане спать в тиши летом 2020 года, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Что лучше: ремонтировать в Заполярье дороги летом круглосуточно или строго в рабочее время? Те, кто недоволен работой дорожников днём, явно в большинстве – из-за пробок на дорогах. Но в случае разрешения круглосуточных ремонтов обязательно кто-то будет жаловаться на шум ночью. На чем остановились депутаты Мурманской областной Думы, обсуждавшие поправку в региональный закон «О тишине», рассказывает газета «Вечерний Мурманск».

После того, как понятие «сварка металла» прочно вошло в современную жизнь, не осталось уже, наверное, ни одной области, где бы она не использовалась. Почти каждый предмет и механизм, используемый в повседневной жизни, изготовлен с применением сварочного оборудования. Будь то кофейник, автомобиль или топливо для него, добытое при помощи сваренного бура. Об одном из самых титулованных сварщиков Мурманска Игоре Агееве читайте на страницах свежей «Вечёрки».

На этой неделе погода вновь удивила северян. На смену морозу пришла оттепель. В среду, 20 ноября, в отдельных районах области столбики термометров поднялись до отметки +3 градуса. И пока резкого похолодания в регионе синоптики не прогнозируют. Что приготовила нам небесная канцелярия в ближайшем будущем, выяснили журналисты «Вечёрки».