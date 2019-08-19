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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.08.19 19:30

Буксир «Рим – Москва», преодолев 5 тысяч миль, готов трудиться в Сайда-Губе

В Мурманск пришёл новый буксир  компании «СевРАО» «Рим – Москва». Скоро судно приступит к работе в Сайда-Губе. Фронт работ для маленького трудяги уже обозначен. А пока экипаж встречает на борту гостей и делится впечатлениями от работы на новой современной технике.

Более 5 тысяч миль из жаркой Италии в прохладный Мурманск. Это, скорее всего, первое и последнее такое крупное путешествие буксира «Рим – Москва», говорит капитан судна. И себя в пути техника продемонстрировала отлично: ни сбоев, ни поломок. В дальнейшем переходы  будут гораздо меньше. И ближайший - в Сайда Губу.  « Ничего судно не показало плохого. Преодолевает волну хорошо. Шесть тысяч  лошадей у него, - делится впечатлениями от похода  Станислав Мартынюк, капитан буксира «Рим – Москва». - Я могу рассказать только самое благоприятное. У меня такое судно впервые!».

Если капитанский мостик поражает огромным числом электроники, то первое, что бросается в глаза в машинном отделении - это двигатели. Их два, по три тысячи лошадиных сил каждый. Компоновкой два сердца судна сильно напоминают моторы спорткаров. И это предположение от истины недалеко: их изготовитель фирма «Мерседес». Правда, смеётся главный механик буксира, такие устанавливают не на спортивные автомобили, а на немецкие танки «Фердинанд».

«На самом деле всё оборудование является оборудованием от основных производителей. То есть, именитые люди, с репутацией, - комментирует Сергей Егоров, старший механик буксира «Рим – Москва». - Техника выдерживает любую конкуренцию. Проблем не возникало. Надеюсь, и дальше не будет».

В целом, говорят моряки, техника новая, но ничего необычного в ней нет. Судно выносливое и маневренное. Строилось для выполнения работ по подъёму отсеков старых атомных подводных лодок. Благодаря винтам, которые вращаются вокруг своей оси на 360 градусов, буксир может двигаться не только вперёд или назад, но и вбок. Стоил он «РосРАО» более 8 миллионов евро. Трудиться «Рим – Москва»  будет не только в Сайда Губе. Ему предстоит попробовать себя и в качестве грузового судна - буксир будет возить припасы для отделения «РосРАО» в ЗАТО Островной.

«С учётом того, что отделение у нас есть в Гремихе, а со снабжением, морским сообщением там тяжеловато - теплоход «Клавдия Еланская», к сожалению, есть сбои в работе. Мы планируем использовать буксир для снабжения своего отделения в Гремихе», - сообщил Валерий Ерёменко, директор СЗЦ «СевРАО», филиала ФГУП «РосРАО».

Отдельная гордость буксира – роскошные для судна этого типа кают-компания и камбуз. Помещения просторные и буквально напичканы техникой. Рядом,  оборудованная стиральными машинками прачечная. Каюты в удобстве не уступают лайнерам -  итальянцы о комфорте будущего экипажа позаботились. Кстати, вся команда состоит из 8 человек. Сейчас моряков ждёт небольшая передышка после длительного перехода, а уже через 10 дней «Рим – Москва» приступит к исполнению своих прямых обязанностей - работе с плавучим доком «Итарус» в Сайда Губе.

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