«Бункер» под мусор защитит двор и оставит городских чаек без едыОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Лагерная жизнь подходит не для всех
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День за днём с «Арктик-ТВ»02.08.17 19:30

«Бункер» под мусор защитит двор и оставит городских чаек без еды

В Мурманске появилась новая достопримечательность в сфере ЖКХ. В одном из дворов на улице Карла Либкнехта установили современный мусорный бак заглубленного типа. В перспективе такие должны стоять везде – они более удобны и вместительны. Однако, даже на обновление одной контейнерной площадки потребовалось пять лет…

Современная, по-европейски аскетичная,  контейнерная площадка располагается во дворах на улице Карла Либкнехту. Главное её достоинство – вместимость. Один такой «колодец» заменяет пять мусорных контейнеров,  а это полторы тонны твёрдых бытовых отходов. Пластиковый бак скрывает от глаз двухметровую яму, куда выбрасывается всё содержимое ведер горожан.

- Плюсы такого сборника мусора в том, что открытого мусора нет, - рассказал заместитель начальника управления Октябрьского административного округа города Мурманска Александр Боянжу. - Это идеальная площадка. Мы стремимся к тому, чтобы все управляющие компании заменили привычные контейнеры бытовых отходов на новые баки.

Обновить мусорку на Либкнехта удалось за счёт активности  жителей близлежащих домов. Правда, на согласование места установки и решение всех формальностей ушло пять лет. Современная контейнерная площадка обошлась в 150 тысяч рублей. Большую часть затрат взяли на себя организации, расположенные по соседству.

- На один только Октябрьский округ приходится 302 контейнерные площадки. Состояние большинства из них далекое от образца, - замечает Владимир Калашников, руководитель управляющей компании. – Работы по установке нового сборника мусора проводились за счёт тарифа  на содержание и ремонт.

- Мы бы рекомендовали жителям  областного центра провести собрание жильцов, на котором принять решение об установке новых баков. Потом обратиться в управляющую компанию, - говорит заместитель начальника управления Октябрьского административного округа города Мурманска Александр Боянжу. - Если заинтересованность управляющая компания не проявит, то надо обратиться в администрацию округа. Этот алгоритм действует, поэтому всё зависит от инициативы жильцов.

Комментарии

№ 102.08.17 21:41 - ГригорийДействительно, что наши бакланы могут остаться без еды. Представляете, сколько в городе бакланов и все они будут голодать. Нужно думать не только о себе, нужно подумать и о птицах, ведь они городские и привыкли питаться с помоек. А ещё местные бомжи не смогут добывать себе еду на глубине 2 метра.
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Последние комментарии

Григорий
02.08.17 21:41
Действительно, что наши бакланы могут остаться без еды. Представляете, сколько в городе бакланов и все они будут голодать. Нужно думать не только о себе, нужно подумать и о птицах, ведь они городские
Комментарий к новости:«Бункер» под мусор защитит двор и оставит городских чаек без еды
Павел Петрович
02.08.17 12:44
Не понял!!! Арктический аксакал заявляет, что "указом президента от 27 июня территории Кольского полуострова признаны арктическими, это идёт вразрез с той концепцией, которая была по этому закону пред
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