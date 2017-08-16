Бутылка пива с секретом, или «Кольское» возвращается!

«Кольское» пиво должно производиться на Кольской земле. По крайней мере, именно так думают потребители. В редакцию телеканала «Арктик-ТВ» обратились мурманчане, которые купили своё любимое пиво и почувствовали себя обманутыми. На этикетке вместо города Мурманска значится Тверь. В ситуации разбирались корреспонденты редакции «Арктик-ТВ».

Власти всех уровней дают курс на развитие собственного производства, потребители с удовольствием берут с магазинных полок своё родное, сделанное в Заполярье. Тем, что произведено в родном регионе, принято гордиться. Такую продукцию везут в качестве подарка в другие города. Именно так всегда поступал Алексей Наместников, который, то и дело путешествуя, презентовал друзьям «Кольское пиво». После длительного перерыва, увидев в магазине любимый напиток, Алексей сразу его купил, но был разочарован. На деле «Кольское» пиво оказалось тверским.

- Это для меня символ. Я, можно сказать, вырос на продукции Кольского завода, - рассказывает Алексей Наместников, мурманчанин. - Совсем недавно купил «Кольское» пиво, налил в кружку, а оно имеет цвет и вкус лагера. Посмотрел на этикетке – производитель в Твери. Они сварили хорошее пиво, но не «Кольское». Ушёл символ нашего края в чужие руки!

Для Алексея пиво – действительно символ края. В последние годы он даже коллекционировал и выкладывал в интернете этикетки сортов, которые удалось ему попробовать. Этикетку «Кольского пива» он отлично помнит. Она практически скопирована заводом из Твери. «И этикетки, как братья-близнецы! Есть небольшие отличия,- рассказывает Алексей Наместников, мурманчанин. – Как говорится: найдите 10 отличий».

Алексей, как и другие мурманчане, купившие «Кольское» из Твери, почувствовал себя обманутым. Что это за продукт? Почему появился в наших магазинах? И когда мы снова увидим пиво, сваренное по традиционным технологиям и на нашей воде в городе Кола? С такими вопросами обратились телезрители в официальную группу телеканала «Арктик-ТВ» в соцсети «ВКонтакте». А мы их переадресовали представителям Кольского пивзавода. Здесь о появлении пива, заказанного на тверском заводе, знают, оставлять ситуацию на самотёк не собираются. Официально заявляют, что Кольский пивзавод к пиву, выпущенному под маркой «Кольское» на заводе «Афанасий», никакого отношения не имеют. Такую продукцию заказала некая мурманская компания, которая не имеет собственных мощностей, но, видимо, хочет заработать на продаже пива. А вот настоящее «Кольское», сделанное на нашей земле и по традиционной технологии, обещают на Кольском пивоваренном заводе, потребители уже скоро увидят на полках магазинов.

- Такой продукт появился, это нас возмутило. Мы обратились в различные инстанции, чтобы защитить наши интересы. Мы это активно делаем, - говорит Гарик Торосян, представитель собственника Кольского пивзавода. - Правовая база подготовлена и поданы заявки на регистрацию товарного знака «Кольское» за пивоваренным заводом. Оказалось, что некоторые дельцы пытаются этот бренд украсть. И компания, которая не имеет никакого отношения к этому напитку, решила украсть наш бренд и тоже подала заявку в Роспатент.

Буква закона, по оценке юристов, на стороне Кольского пивзавода. Дело в том, что правовыми нормами запрещено регистрировать обозначения, ложные или способные ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. А иначе бы в любом подвале Мурманска можно было бы производить псевдо-масло «Вологодское» и псевдо-вино «Крымское».

- Здесь имеет место не нарушение прав потребителя, а введение его в заблуждение, - говорит Владимир Смирнов, юрист. – Так как мало кто присматривается, что «Кольское» пиво произведено не в Коле, а в Твери. Все думают, что оно произведено в Коле.

Редакция телеканала «Арктик-ТВ» также усмотрела факты введения потребителей в заблуждение и подготовила официальные запросы в УФАС России по Мурманской области и Роспотребнадзор. О развитии ситуации мы обязательно расскажем в следующих выпусках новостей, а уже скоро в эфире телеканала «Арктик-ТВ» будет показан видеосюжет экскурсии по обновленному Кольскому пивоваренному заводу.