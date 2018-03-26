«Бутылочка» - в Мурманске прошла спецоперация по выявлению нетрезвых водителей

На улице Подгорной сотрудники ГИБДД провели профилактической мероприятие под названием «Бутылочка». Оно направлено на выявление недобросовестных водителей, управляющих транспортным средством в нетрезвом состоянии.

В рамках операции полицейскими областного центра выявлены 3 факта управления транспортным средством в состоянии алкогольной опьянения. По двум фактам составлены административные протоколы, а в отношении одного водителя возбуждено уголовное дело, так как ранее он уже был лишён права управления за езду в нетрезвом виде.

Госавтоинспекция Мурманской области напоминает автовладельцам о том, что даже незначительное количество выпитого алкоголя существенно снижает скорость реакции водителя.