Буйному жителю Снежногорска, который напал на полицейского, избрали меру пресечения

Алина Александрович, старший помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ СУ СК России по Мурманской области: «Обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 24 дня».

Напомним, это произошло в одном из домов Снежногорска, когда соседи вызвали защитников правопорядка. Агрессивный мужчина не реагировал на требования успокоиться и напал на полицейского с ножом, ранив его в предплечье.

Сотрудникам ППС пришлось применить оружие. Теперь мужчине предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Алина Александрович, старший помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ СУ СК России по Мурманской области: «Обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 24 дня».