Буйный житель Снежногорска бросался с ножом на полицейских! Пришлось стрелять

Об агрессивном мужчине, который вёл себя слишком вызывающе, правоохранителям сообщили его соседи.

Полицейские застали дебошира с ножом на лестничной площадке подъезда. На требования патрульных успокоиться, он не реагировал. А чуть позже и вовсе бросился на полицейских с ножом, ранив одного из них в предплечье.

Сотрудникам ППС пришлось применить оружие. Получив ранение в бедро, снежногорец был госпитализирован.

Валерия Филиппова, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области: «При освидетельствовании у него установлен факт алкогольного опьянения. Получившему ранение сотруднику полиции на данный момент угроз для жизни нет. Также назначено амбулаторное лечение, находившейся на месте происшествия гражданке, получившей ранение ноги в результате рикошета пули».

Алина Александрович, старший помощник руководителя СУ СК России по Мурманской области: «По уголовному делу назначен комплекс экспертиз. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы».