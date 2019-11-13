Был детский дом, а стал детский сад

В Мурманске на улице Павлика Морозова открылось новое структурное подразделение семьдесят третьего детского сада. Здесь созданы все условия для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

«Результат действительно очень хороший, потому что и качество ремонта, и, знаете, даже цветовые решения, всё хорошо и, самое главное, детям здесь комфортно, - даёт оценку во время посещения дошкольного учреждения Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск. - Что еще важно, у нас есть небольшой запас площадей, мы ещё можем в этом здании принимать детей. Хочу отметить, что в городе действительно в последние годы нет очереди в детские сады».

«Я рада за деток, так как у них есть возможность ходить в такие замечательные уютные группы, - отметила Наталья Комиссарова, заведующая детским садом № 73 города Мурманска. - Я очень рада за педагогов и всех, кто будет здесь работать, потому что здесь всё новое!».