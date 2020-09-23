Была ли я музой Арви Хуттунена? Не знаю - Тамара Зуева

Его имя и фамилию, несмотря на финские корни, хорошо помнят и знают в Мурманске. Речь идёт о Арви Ивановиче Хуттунене, живописце, который обожал природу Кольского Севера. Корреспондент «Арктик-ТВ» Эллина Ким встретилась с его вдовой и узнала о том, что вдохновляло Хуттунена, почему он так любил путешествия…

Почти месяц назад, буквально за несколько дней до 98-летия, ушёл из жизни почётный полярник, заслуженный художник Российской Федерации Арви Иванович Хуттунен. Вдова мастера Тамара Ивановна, которой тоже без малого 90 лет, была для Арви Ивановича верной спутницей. Их объединяли две страсти – живопись и путешествия. Вместе они изучали Карелию, восторгались пейзажами Архангельской области, карабкались по Хибинам и покоряли Ледовитый океан.

Тамара Зуева, вдова художника: «Кольский полуостров кажется маленьким кусочком, а это просторы огромные, океан, Земля, нескончаемые горы».

Тамара Ивановна - профессиональный художник и одна из основательниц регионального отделения Союза художников России. 40 лет они вместе с Арви Ивановичем прожили вместе, супруга никогда не ревновала мастера к его другой любви – любви к северной природе, которая отражалась в его живописи. На полотнах Хуттунена сопки, льды, небо Крайнего Севера и Арктики.

Свою роль в жизни творца Тамара Ивановна оценивает крайне осторожно.

Тамара Зуева, вдова художника: «Мы вместе путешествовали. А была ли я музой? Не знаю. Заявлять о себе так, наверное, опрометчиво и самонадеянно».

В доме художника совсем мало работ - всего несколько картин. Большая часть их была подарена друзьям или в музей. При жизни Арви Иванович щедро делился своим творчеством, о чем рассказывал в интервью нашему корреспонденту ещё в 2014 году.

Арви Хуттунен, художник: «Пусть храниться, пусть смотрят, если нравится людям».

Тамара Ивановна говорит, что за почти столетнюю жизнь Арви Хуттунен успел сделать и написать всё, что задумывал. Северянам же он запомнится не только картинами. Арви Иванович создал проекты реконструкции Клуба моряков и Интерклуба в Мурманске, им были оформлены мурманские ресторан «Дары моря» и магазин «Океан».