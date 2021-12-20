Было жарко! Состоялась четвёртая игра зимней серии «Что? Где? Когда?»

Против телезрителей выступила команда магистра Андрея Козлова, в составе которой и житель Мурманска Алексей Бакуменко.

Игра была довольно напряженной и не все вопросы дались знатокам. Алексею Бакуменко выпала участь сыграть раунд суперблиц. Однако правильного ответа на вопрос о затоплении острова он дать не смог. По крайне мере так посчитал ведущий программы. А прав он или нет, вы можете определить сами, посмотрев выступление знатока.

Также неудачей для Бакуменко обернулась попытка угадать, что лежит в чёрном ящике. Тем не менее, итоговый счёт игры 6:4 в пользу команды Козлова.

Знатоки прошли в финал сезона. Он состоится 26 декабря в 22.40.