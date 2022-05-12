Быстрее и только быстрее – проходит чемпионат и первенство Мурманской области по лёгкой атлетике по спорту среди людей с ограниченными возможностями здоровья

В Мурманском манеже стартовали соревнования по лёгкой атлетике среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Атлетам необходимо преодолеть дистанции в 100, 400 и 1500 метров по всем правилам, принятым в этом виде спорта.

Виталий Свобода, главный секретарь соревнований: «Эти соревнования мы проводим традиционно два раза в год. Зимнее первенство и чемпионат и летнее первенство и чемпионат. Я работаю вот уже 12 лет и 12 лет каждый год по два раза мы проводим соревнования».

Участники соревнований - подростки от 14 лет и старше готовы выложиться на полную, чтобы попасть на чемпионат и первенство России.

Александра Дмитриева, главный судья соревнований: «Для попадания в сборную команды на первенство России ребята должны показать результаты не ниже второго юношеского разряда. Скорее всего, мы отбираем первый юношеский. Практика показывает, что на всероссийских соревнованиях ребята бегут очень быстро, очень шустро. Для попадания на чемпионат России нужно бежать, показывать результаты не ниже второго спортивного разряда».

Несмотря на прошлые победы, спортсмены выходят на стартовую дорожку как в первый раз и ждут только призовые места.

Владислав Черноморец, участник соревнований: «Занимаюсь спортом давно, достижения есть - первые, третьи места, вторые».

Главное для большинства ребят, как ни странно, это участие и личные рекорды. Ведь самая большая победа – это победа над собой.