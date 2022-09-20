Быстрее. Выше. Сильнее - в посёлке Сафоново появился физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа

Чтобы спорт стал нормой жизни, необходимо этому способствовать. Так в маленьком военном гарнизоне авиаторов Северного флота в Мурманской области появился новый большой физкультурно-оздоровительный комплекс.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Такой многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс в текущем году появился впервые именно в посёлке Сафоново. И это не случайно. Потому что задача обеспечения доступной спортивной инфраструктуры как раз всех детей, жителей посёлков Мурманской области. Города у нас так или иначе обеспечены в лучшей степени спортивными объектами. Я уверенна, что такой комплекс станет точкой притяжения и для физкультурников, и для спортсменов».

Объект оснащён футбольным полем, беговыми дорожками, уличными тренажерами, зоной болельщиков. Но и на этом власти не планируют останавливаться.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «В дальнейшем ещё будем развивать этот комплекс. Здесь появятся и комфортные места для переодевания, и многое другое, например, площадки волейбольная и баскетбольная. Поэтому я уверенна, что развитию комплекса физкультурно-оздоровительному в Сафоново быть!».

Путь создания объектов в условиях Крайнего севера непростой, потому и локации для установки снарядов выбирают крайне внимательно и по запросам.

Олег Прасов, глава ЗАТО г. Североморск: «Достаточно сложная площадка. Когда выбирали место, исходили из того, что должна быть территория, подходящая по площади, хотя бы в более-менее подходящем виде, чтобы можно было дальше двигаться. Это один аспект. Второе, в принципе, к настоящему моменту в большом Сафоново мы не так давно открыли физкультурно-оздоровительный комплекс. В Североморске тоже есть возможность, но мало. В городе большое количество жителей, а хорошей спортивной площадки не было. И она действительно здесь нужна, потому что спорт должен быть доступен в любом населённом пункте, независимо от численности жителей».

Сафоново - маленький военный посёлок, несмотря на небольшое число жителей, он уникален в своём роде. В частности, здесь по словам представителей власти, живёт элита вооруженных сил со своими семьями, да, и просто коренные жители, которые искренне любят это место.

Юрий Шадрин, депутат Мурманской областной Думы: «Они заслуживают того, чтобы жить в замечательных условиях, поэтому год от года посёлок Сафоново становится лучше, краше. Мест благоустройства становится больше. Люди тут замечательные, они инициативные. Благодаря им это происходит. Прекрасные детски площадки, фельдшерско-акушерский пункт, замечательные магазины, уникальный стадион. Правильно сегодня сказал глава, что сегодня праздник не только для жителей Сафонова, но и для всего ЗАТО Североморск».

Торжественная церемония открытия физкультурно-оздоровительного комплекса оставила множество положительных эмоций у местных жителей.

Современная площадка станет точкой притяжения молодёжи, спортсменов и любителей активного отдыха. Но главное, подчеркивают инициаторы проекта, бережное отношение к новенькому стадиону, чтобы он как можно дольше мог радовать взрослых и детей.