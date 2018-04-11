Быстрее, выше сильнее - юные спортсмены области поборолись за призы Алексея Петухова

В Мурманске наградили участников лыжных гонок на призы заслуженного мастера спорта, бронзового призёра ХХI зимних Олимпийских игр Алексея Петухова. В этом году соревнования прошли в спорткомплексе «Долина уюта».

Юные спортсмены со всех уголков региона приехали в Мурманск, чтобы принять участие в лыжных гонках на призы Алексея Петухова. Почти 500 юных спортсменов объединены одним - любовью к лыжам. Кто-то уже успел стать чемпионом в различных первенствах, а кто-то делает первые шаги на снежных трассах.

- Я в первый раз участвую в таких соревнованиях, - признаётся Злата Гусева, участница соревнований. - Это незабываемые ощущения, особенно когда выходишь на трассу.

Соревнования на призы Алексея Петухова - уникальный спортивный проект, захватывающий, в том числе и самую младшую возрастную категорию лыжников. На протяжении двух дней лучшие лыжники области соревновались за звание абсолютного победителя гонок. По мнению организаторов, подобные мероприятия закаляют дух и вырабатывают выносливость у всех без исключения спортсменов.

- Это приобщение к массовому спорту, потому что те, кто занимается в спортивной школе, должен показать, выплеснуть то, чему он научился. Естественно, это можно только на таких соревнованиях, - говорит Андрей Авсянкин, начальник отдела учебно-спортивной и физкультурно-оздоровительной работы спорткомитета г.Мурманска.

В соревнованиях приняли участие около полутысячи юных лыжников, тем самым побив достижение прошлого года.

- Я участвовал на этом турнире, когда он проходил в прошлом году. Он был приурочен к 100-летию города Мурманска, - рассказывает Олег Ноздрачев, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Это было такое замечательное спортивное шоу, я получил громадное удовольствие. Сегодня тоже прошли полноценные соревнования. Но, к сожалению, возрастной ценз и паспорт мне не позволяют участвовать с ребятами, а так, просто я с ними душой и сердцем. Это добавляет мне сил, энергии, чтобы продолжать заниматься этим прекрасным и интересным видом спорта. Желаю всем победы, удачи! Вставайте на лыжи, здесь проигравших не будет!

Все проводимые в заполярной столице соревнования – показатель слаженной работы спорткомитета Мурманской области. Благодаря их активной поддержке стало возможным создание таких прекрасных трасс, спортивных комплексов и улучшение детских спортивных школ. Спорткомитет Мурманской области ведёт активную работу по привлечению населения к занятиям спортом и не останавливается на достигнутом.