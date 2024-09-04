«Быть - воином – жить вечно» - слова на подножье мемориала, который открыли в Полярном

Памятник посвящён погибшим в ходе военных конфликтов александровцам: три бойца в соответствующих экипировках – это собирательные образы участников афганской и чеченской войн, а также спецоперации.

Сослуживцы Алексей Савин и Руслан Газитинов в числе первых отправились на фронт. Сомневаться ребята даже не стали: за плечами – страна, которую они поклялись защищать. Не думалось тогда и о страхе - долг был превыше всего. В один день при отражении удара противника Леша и Руслан погибли. Но не сразу печальная новость достигла родных, целый год мама Алексея и сестра Руслана искали тела ребят.

Сегодня с портретами защитников родственницы в ряду тех, кто обещает сохранить память о героях навсегда.

Ольга Савина, мама погибшего участника СВО, г. Ейск: «Хотелось бы, чтобы люди тоже вспоминали о них добрым словом, потому что ребята были хорошие».

Елена Серкова, сестра погибшего участника СВО, г. Сыктывкар: «Здесь они жили, служили, здесь их душа осталась – душа подводников, которые бесконечно любили море. Ребята были преданы своей Родине, с честью и достоинством её защищали. Сегодня для нас очень важное событие, мы прилетели сюда, и каждая со своей стороны, на двух самолётах».

Событие, объединившее сегодня александровцев и гостей из других городов, войдёт в историю муниципалитета. Её страницами останутся и выбитые золотом на сером граните имена 55 героически погибших в разное время в разных военных конфликтах людей. Три бронзовых защитника – это материальное напоминание о пролитой в Чечне, Афганистане и на территории проведения спецоперации крови.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Это память о наших ребятах, которые пали смертью храбрых, чтобы мы могли жить. Будут возлагать цветы, потому что мы в необъятном долгу перед ребятами всех трёх поколений, которым посвящён мемориал».

Авторы скульпторы Ирина Макарова и Максим Батаев. А вот инициаторами создания места памяти стали родные и близкие военнослужащих, не вернувшихся с полей боев.

Рушана Валова и Ирина Яшкельдина, сестры погибшего воина, г. Снежногорск: «Конечно, вспоминали, конечно, грустно, что он в списке. Но гордость есть за него. Спасибо, что создали и воплотили, установили, за это мероприятие. Это замечательно, это значимо. Это важно: помнить и чтить. И для нас это ценно».

Администрация большого ЗАТО такой порыв, конечно, поддержала. Больше полутора лет ушло на разработку эскиза и подготовку места для мемориала. Теперь три воина будут стоять на страже Полярного на аллее героев.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «И место выбрано правильное: это площадь Победы, это мемориал «Морская душа», это преемственность поколений. Город Полярный тоже был выбран неслучайно. Тяжёлые были решения, но всё удалось. Вечная слава Героям! Символично, что изображены и те, кто погиб в локальных конфликтах (Сирии, Чечне, Афганистане, Нагорном Карабахе), и те, кто, выполняя свой долг до конца, не вернулись с полей СВО».

Тяжелее всего, уверены сослуживцы, терять товарищей, ведь во время боевых действий положиться можно только на того, кто рядом с тобой лежит в окопе и делит один кусок хлеба. Там все становятся братьями.

Родион Маков, участник СВО, г. Полярный: «Переживаю за ребят, очень хочу, чтобы вернулись скорее живыми и здоровыми, исполнив свой воинский долг».

Александр Лукьянов, старший мичман, участник СВО, г. Гаджиево: «Жажда победы, воля к борьбе. Это главное. Воля к борьбе – это самое главное».

Имена всех воинов зачитали присутствующим, среди которых и юные патриоты: юнармейцы города воинской славы и кадеты. Задача будущих и настоящих защитников сделать так, чтобы новых фамилий на мемориале не появлялось.