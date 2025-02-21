Быть героем - быть примером для других

Таким человеком можно назвать морпеха Валерия Якупова, который не только участвовал в СВО, но и награждён орденом Мужества и медалью «За отвагу».

Он не пал духом даже после того, как получил инвалидность, и продолжает активно заниматься спортом и нести службу.

Участвуя в спецоперации, Валерий Якупов был тяжело ранен в бою и потерял ногу. Но завершать службу не был готов. Он прошёл долгую реабилитацию, установил протез и продолжил приносить пользу Отечеству. Важная часть его работы – должная физическая форма, которую Валерий активно поддерживает.

Валерий Якупов, техник бригады морской пехоты Северного флота, участник СВО: «Это, как предмет подготовки как по тактике, так и по стрельбе, по боевой подготовке. И физическая подготовка наравне. Раз в квартал ты сдаешь эту проверку. По поводу инвалидности, то я не стесняюсь этого слова. Это в документе так написано, на машине значок «инвалид», есть свои льготы. Я не вижу ничего стеснительного, потому что так есть».

В прошлом году Валерий в составе группы военнослужащих покорил самую высокую горную вершину Европы – Эльбрус.

Валерий Якупов, техник бригады морской пехоты Северного флота, участник СВО: «Да, было очень тяжело. Моментами даже тяжелее, чем на СВО. Мы ж назад никогда не отступаем, только вперед. Вижу цель – не вижу преград. Там, где мы, там победа! И так далее. Не, физически было тяжело, дышать, там высота 5642 метра - кислорода очень не хватает. Но была подготовка почти месяц. Было физически тяжело. Уклон очень большой, а я единственный был, кто на протезе колена. Ребята другие были, у кого голень, у кого рука».

Сейчас Валерий обучает военнослужащих соединения тому, как эффективно уничтожать бронетехнику противника с помощью противотанковых управляемых ракетных комплексов. Молодёжь старшего товарища безгранично уважает.

Валерий Якупов, техник бригады морской пехоты Северного флота, участник СВО: «Были мысли, если всё вернуть заново, я бы всё тоже самое и выбрал. И сейчас мысли есть, если я буду нужен. Поставленная какая-то задача конкретная, то я не откажусь от неё».

Недавно в Мурманской области создали Ассоциацию ветеранов специальной военной операции. Возглавить эту общественную организацию доверили нашему Валерию Якупову.