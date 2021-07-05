Быть «Грозе» во Владивостоке!

Кольская флотилия в Полярном провела традиционные соревнования для военнослужащих Северного флота по гребно-парусному спорту.

Чемпионат Северного флота по гребно-парусному троеборью – зрелище впечатляющее. Среди 6 команд, а они представляют собой сильнейших военнослужащих основных объединений Северного флота, развернулись состязания на скорость и технику владения вёслами. В задачи команд входит преодоление на шестивёсельных шлюпках Ял-6 дистанций в 1 и 2 км , и выход на них под парусами.

Но вопреки прогнозам лучшей по итогам трёх этапов соревнований стала команда «Ураган» - военнослужащие соединения ракетных кораблей Северного флота. Тренер военно-спортивного коллектива сам принимает участие в состязаниях по гребле порядка 20 лет. Результат, уверен Руслан, в этом деле зависит от общих слаженных действий команды.

Команды «Гроза» объединения Военно-воздушных сил и «Альбатрос» Кольской флотилии стали серебряными призёрами гонок. На третьем месте – полк беспилотной авиации и армейский корпус Северного флота. «Кольская флотилия» не сумела удержать чемпионство.

Из лучших спортсменов будет сформирована флотская сборная команда, которая представит Северный флот на чемпионате ВМФ, всеармейских соревнованиях и первенстве России. Состязания запланированы на начало осени и будут проведены во Владивостоке.