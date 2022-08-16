Быть или не быть - стихийному кладбищу домашних животных?

Новость о будущей ликвидации стихийного кладбища домашних животных в районе Ура-губы молнией разлетелась по Интернету. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» попытались найти это место на берегу реки. В первый раз у нас это не вышло, но мы наткнулись на одиночное захоронение. Питомец Бэтмен был любим хозяевами, настолько что даже сейчас возле могилки в миске лежит свежая колбаса. Видно, что ухаживают и за самим монументом. Почему владельцы пса с такой необычной кличкой похоронили его в нарушение закона, однозначно сказать сложно.

Недавно некоторые жители нашего региона наткнулись на кладбище домашних животных в лесу на берегу реки Ура. Информация сразу попала в Сеть и как результат – захоронения будут ликвидированы.

Новость о будущей ликвидации стихийного кладбища домашних животных в районе Ура-губы молнией разлетелась по Интернету. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» попытались найти это место на берегу реки. В первый раз у нас это не вышло, но мы наткнулись на одиночное захоронение. Питомец Бэтмен был любим хозяевами, настолько что даже сейчас возле могилки в миске лежит свежая колбаса. Видно, что ухаживают и за самим монументом. Почему владельцы пса с такой необычной кличкой похоронили его в нарушение закона, однозначно сказать сложно.

Оксана Анчишкина, руководитель Мурманского приюта для бездомных животных: «Если вы были когда-то в государственной ветклинике, то вы с этим ужасом сталкивались. Вы заносите своего питомца, проносите в официальный единственный вход, куда приходите вы, приходят люди со своими болеющими питомцами. Проходишь мимо и изумлёнными глазами видишь, например, больно животное. Да, ты несёшь его на руках, проносишь мимо людей, которые пришли облегчить судьбу своих питомцев, заносишь в кабинет, где на приёме уже три собаки, около которых стоят врачи. Ты испытываешь ужас при этом».

Такую малоприятную процедуру проходят те, кто хочет «похоронить» своего любимца в соответствии с ветеринарными нормами и правилами.

В нашем регионе, у хозяина умершего питомца, нет возможности получить прах животного при ветклинике, что косвенно подталкивает бывших владельцев к организации стихийных кладбищ. Мест, куда можно прийти. Вряд бы люди, способные поставить Оскару, Ремику и другим собакам памятники, не нашли бы средства на такую процедуру.

Ирина Комлева, общественный инспектор в области обращения с животными, г. Мурманск: «Понимаем, что в государственных будет дешевле. На сегодняшний день цены варьируются где-то в районе пяти тысяч и выше. Государственная клиника, которая у нас занимается этим, это прежде всего в посёлке Молочный (улица Совхозная, 3), имеют свой крематор. Они кремируют животное, но к сожалению, на сегодняшний день индивидуального подхода нет, поэтому не выдают прах животного людям. Знаю, что они получили новый крематор, к концу года, возможно, этот вопрос уже будет как-то решаться, чтобы люди могли, допустим, кремировать своё животное и в урночке забрать прах».

Нашли бы любящие владельцы кошек и собак средства, чтобы купить место и на кладбище для своего питомца. Но в нашем регионе такой возможности тоже нет. Возможно, поэтому большая часть интернет-сообщества относится к стихийному месту захоронения с пониманием:

- Надо узаконить, в чём проблема?

- Оставьте в покое последнее пристанище любимцев. Что там ликвидировать? Там уже всё стало частью природы!

- А то, что там могильник радиоактивных отходов, это никого не смущает?

- Пусть я и не родом из ваших мест, но прочла комментарии и ужаснулась. Я живу в Питере, у нас 2 официальных кладбища для животных. Можно похоронить в землю, можно кремировать.

Как и когда стихийное кладбище домашних животных в районе реки Ура будут ликвидировать, пока не известно. В комитете по ветеринарии получить оперативный комментарий нам не удалось, так же представители контролирующего ведомства не пояснили, будет ли вестись эксгумация или же территорию просто очистят от надгробий.

Редакция «Арктик-ТВ» продолжит следить за развитием событий.