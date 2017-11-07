«Быть ребёнком не должно быть больно» - об этом мурманчанам напомнили на ежегодной акции

Она проводится специалистами регионального Министерства образования и науки совместно с норвежскими коллегами из Российского представительства международного объединения «Спасём детей».

- Рядом с вами находятся ваши сверстники, - отметил Борис Коган, уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области, - поэтому от вас зависит, чтобы никому не будет больно из них.

В этот раз участников акции принимали в Центре дополнительного образования «Лапландия», где ребята из коррекционных школ, центров помощи детям, а также из замещающих семей выступили со своими театральными постановками, а для всех гостей провели квест.

Социальная акция «Быть ребенком не должно быть больно» в этом году состоялась уже в 11-й раз. «Цель акции - привлечение внимания к теме жестокого обращения с детьми, - отметила Светлана Саблина, заместитель директора областного психологического центра. – На сегодняшнем мероприятии мы проводим конкурсы, которые помогут сделать совместный досуг детей и взрослых более весёлым и познавательным».