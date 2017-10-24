Быть студентом теперь выгодно, как минимум на 5%

Количество владельцев карт городской программы поддержки увеличилось на несколько тысяч человек. В ряды льготников включили студентов-бюджетников двух главных университетов региона. Теперь помимо стипендий за отличную учёбу они смогут рассчитывать на скидку в магазинах и на некоторые другие услуги.

Подписи, которые ставят главы двух крупнейших вузов региона в соглашении с администраций Мурманска, означают, что теперь студенты технического и арктического университетов смогут экономить на покупке продуктов и лекарств с помощью городских карт поддержки, как это делают уже более двадцати тысяч мурмначан.

Напомним, городские карты поддержки действуют в Мурманске с 2011 года. Их владельцы получают скидки на ряд товаров в аптеках, кафе и магазинах, а также на некоторые услуги, например, в муниципальной стоматологии. С момента появления, социальная программа только расширяется - ветераны, малоимущие семьи, нуждающиеся мурманчане всё чаще применяют карту. И теперь, впервые, в список льготников включили студентов.

- Студентов, особенно МГАУ, нужно поддерживать, - считает Ирина Шадрина, и.о. ректора МАГУ. – Мы вышли с предложением в администрацию города, пришли к соглашению, которое будет способствовать развитию карт поддержки.

Правда, получат карту поддержку только те студенты, которые обучаются на бюджетной основе. А вот за плохие оценки скидки лишать не будут. Таким образом, число участников соцпрограммы автоматически расширилось ещё на несколько тысяч человек. В одном только техническом университете сейчас проходят обучение порядка 3 тысяч бюджетников.

- Этот проект является удачным примером взаимодействия, - говорит Сергей Аграков, ректор МГТУ. – Социальный проект распространяется на важную категорию молодых людей, которые являются важной частью жителей региона.

Применить карты поддержки студенты смогут уже скоро, они действуют в двухстах магазинах, кинотеатрах и аптеках города.