На площади Морского вокзала Мурманска вновь состоится День первокурсника«Арктическая школа»: прекрасные условия, учиться легко и интересно
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.09.24 19:30

«Быть воином – жить вечно» - слова на подножье мемориала, который открыли в Полярном

Памятник посвящён погибшим в ходе военных конфликтов александровцам: три бойца в соответствующих экипировках – это собирательные образы участников афганской и чеченской войн, а также спецоперации.

Сослуживцы Алексей Савин и Руслан Газитинов в числе первых отправились на фронт. Сомневаться ребята даже не стали: за плечами – страна, которую они поклялись защищать. Не думалось тогда и о страхе - долг был превыше всего. В один день при отражении удара противника Леша и Руслан погибли. Но не сразу печальная новость достигла родных, целый год мама Алексея и сестра Руслана искали тела ребят.

Сегодня с портретами защитников родственницы в ряду тех, кто обещает сохранить память о героях навсегда.

Ольга Савина, мама погибшего участника СВО, г. Ейск: «Хотелось бы, чтобы люди тоже вспоминали о них добрым словом, потому что ребята были хорошие».

Елена Серкова, сестра погибшего участника СВО, г. Сыктывкар: «Здесь они жили, служили, здесь их душа осталась – душа подводников, которые бесконечно любили море. Ребята были преданы своей Родине, с честью и достоинством её защищали. Сегодня для нас очень важное событие, мы прилетели сюда, и каждая со своей стороны, на двух самолётах».

Событие, объединившее сегодня александровцев и гостей из других городов, войдёт в историю муниципалитета. Её страницами останутся и выбитые золотом на сером граните имена 55 героически погибших в разное время в разных военных конфликтах людей. Три бронзовых защитника – это материальное напоминание о пролитой в Чечне, Афганистане и на территории проведения спецоперации крови.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Это память о наших ребятах, которые пали смертью храбрых, чтобы мы могли жить. Будут возлагать цветы, потому что мы в необъятном долгу перед ребятами всех трёх поколений, которым посвящён мемориал».

Авторы скульпторы Ирина Макарова и Максим Батаев. А вот инициаторами создания места памяти стали родные и близкие военнослужащих, не вернувшихся с полей боев.

Рушана Валова и Ирина Яшкельдина, сестры погибшего воина, г. Снежногорск: «Конечно, вспоминали, конечно, грустно, что он в списке. Но гордость есть за него. Спасибо, что создали и воплотили, установили, за это мероприятие. Это замечательно, это значимо. Это важно: помнить и чтить. И для нас это ценно».

Администрация большого ЗАТО такой порыв, конечно, поддержала. Больше полутора лет ушло на разработку эскиза и подготовку места для мемориала. Теперь три воина будут стоять на страже Полярного на аллее героев.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «И место выбрано правильное: это площадь Победы, это мемориал «Морская душа», это преемственность поколений. Город Полярный тоже был выбран неслучайно. Тяжёлые были решения, но всё удалось. Вечная слава Героям! Символично, что изображены и те, кто погиб в локальных конфликтах (Сирии, Чечне, Афганистане, Нагорном Карабахе), и те, кто, выполняя свой долг до конца, не вернулись с полей СВО».

Тяжелее всего, уверены сослуживцы, терять товарищей, ведь во время боевых действий положиться можно только на того, кто рядом с тобой лежит в окопе и делит один кусок хлеба. Там все становятся братьями.

Родион Маков, участник СВО, г. Полярный: «Переживаю за ребят, очень хочу, чтобы вернулись скорее живыми и здоровыми, исполнив свой воинский долг».

Александр Лукьянов, старший мичман, участник СВО, г. Гаджиево: «Жажда победы, воля к борьбе. Это главное. Воля к борьбе – это самое главное».

Имена всех воинов зачитали присутствующим, среди которых и юные патриоты: юнармейцы города воинской славы и кадеты. Задача будущих и настоящих защитников сделать так, чтобы новых фамилий на мемориале не появлялось.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
-Правовая консультация (18+)Сергей Дубовой: «День знаний по-особому дорог каждому из нас, поскольку все мы когда-то были учениками»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Сторона хоккейная: Республика Татарстан». Документальный фильм (6+)
-PRO Деньги (16+)Каждый третий опрошенный россиянин в последние полгода стал сберегать больше - исследование «ВТБ»-PRO Валюту (16+)Цены на нефть повышаются, доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)АО «Мурманэнергосбыт» исполнилось 15 лет-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре 2024 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика