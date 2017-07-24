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День за днём с «Арктик-ТВ»24.07.17 20:30

Бытовая ссора закончилась убийством жительницы Кандалакши

Обвинения выдвинуты в адрес мужа погибшей. Пенсионера из Кандалакши обвиняют в убийстве супруги. Мужчина расправился со своей второй половиной на почве бытового конфликта и попытался выставить все несчастным случаем.

60-летний северянин и его жена находились в квартире, где между супругами произошёл скандал. Причины рокового конфликта неизвестны. В ходе ссоры обвиняемый нанёс женщине несколько ударов по лицу, после чего схватил её за голову и стал удерживать её в ванне с водой, до того момента пока та не перестала подавать признаков жизни.

Пытаясь скрыть следы преступления, мужчина раздел жену и оставил в ванной, тем самым стараясь инсценировать несчастный случай. А так же выдвинул свою версию произошедшего, чтобы ввести в заблуждение сотрудников правоохранительных органов. Однако, благодаря оперативной работе следственного комитета и следователей-криминалистов, удалось в кратчайшие сроки восстановить истинную картину событий.

- Житель Кандалакши преследуется по части 1 статьи 101 Уголовного кодекса Российской Федерации – убийство, - поясняет Ксения Кошелюк, старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию с СМИ. - Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.

Сейчас расследование этого уголовного дела продолжается. Уже назначены необходимые судебные экспертизы и проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. 

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