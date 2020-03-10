Бытовой мусор - в дело

Мурманская область перешла на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами и всего за год вошла в топ лучших по стране в этом направлении. Убедиться в этом смогли и представители Российского экологического оператора в рамках рабочего визита в регион.

Первый в Арктической зоне России инфраструктурный проект в Заполярье - это современные объекты по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, в том числе экотехнопарк - мусоросортировочный комплекс и полигон ТКО в Междуречье, где мусор тщательно сортируется вручную.

Рабочую поездку экологи начали с этого объекта.

Андрей Петров, директор Мурманского филиала АО «Управление отходами»: «Цель сортировки – выбрать всё, что региональный оператор «Управление отходами» может продать. Получить дополнительный доход, чтобы не увеличивать тариф. А остатки – технологические хвосты, мы захораниваем на карте».

По сути, это большая яма, куда складируются отходы, которые не идут в переработку и не являются опасными. Первая карта скоро будет полностью заполнена, на подходе строительство ещё трёх. Всего их будет семь.

Андрей Петров, директор Мурманского филиала АО «Управление отходами»: «Одна наша яма уже есть. Дальше они наполняются холмиками. Дальше на этих холмиках высаживается травка, деревья. Но это в теории. У нас есть проект, где предусматривается лесная зона, красивая, где можно на велосипеде покататься, грибочки пособирать. Хотелось бы, чтобы нашим внукам это осталось».

Лом чёрных и цветных металлов, бой стекла, текстиль, макулатура, полимеры, отправятся на вторичную переработку. Проект обеспечивает северную часть региона, теперь необходимо реализовать его на юге региона.

Следующий пункт визита делегации - завод по термической обработке ТБО. Пар и тепло, получаемые здесь при сжигании мусора, используются на котельных, что позволяет существенно экономить на мазуте. Процесс экологичный.

Юрий Сердечкин, заместитель губернатора Мурманской области: «Завод позволяет нам уничтожать порядка 116 тысяч тонн отходов в год. К сожалению, сегодня он работает на половину от той мощности, которой мог бы. 116 тысяч тонн – это треть отходов, которые на территории региона образуются».

Когда завод заработает на полную мощность, южная часть региона будет существенно разгружена, а уже существующие свалки будут закрыты и рекультивированы.