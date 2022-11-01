Бюджет-2023: губернатор Андрей Чибис встретился с представителями фракций Мурманской областной Думы

Вместе с парламентариями он обсудил проект регионального бюджета на 2023 год. 60% средств предусмотрено на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт.

Встреча главы региона с депутатами облдумы традиционная. Именно на ней парламентарии рассматривают законопроект о бюджете. Во время обсуждений Андрей Чибис сообщил, что в 2023 году правительство исходит из консервативного сценария по доходам, в нём учитывают базовые потребности северян.

В сфере здравоохранения акцент сделан на модернизации первичного звена. 750 млн рублей дополнительно направят на покупку оборудования и мебели в медучреждения. Увеличены расходы на образование, в том числе для доступности школьного питания для детей. Заложены средства на ремонт трёх школ в Североморске и в Кандалакше, а также на строительство двух образовательных учреждений в Мурманске.

Местным бюджетам направят около 1 млрд рублей на мероприятия по переселению граждан из аварийных домов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Необходимый объём финансирования имеется, достаточно серьёзная статья затрат на переселение граждан из аварийного жилья, на строительство новых домов, в том числе для этой категории северян. Мы планируем, что в 2023-2024 году будет построено 12 новых домов для тех, кого мы переселяем, – граждан в рамках нашего регионального законодательства и отдельным категориям граждан, необходимым для соцсферы и экономики в долгосрочную льготную аренду».

300 млн рублей предусмотрено на обновление парка троллейбусов и автобусов. Более 800 млн - на благоустройство придомовых территорий и общественных пространств. На развитие системы общественного видеонаблюдения и аналитики планируется выделить 600 млн рублей.

2 ноября на комитете по бюджету парламентарии рассмотрят перечень поступивших документов.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Далее мы сразу проводим заседание совета Думы, на котором председатель комитета докладывает, что документы поступили в полном комплекте. Решение совета Думы мы принимаем бюджет к рассмотрению».

Также на встрече с губернатором депутаты обратили внимание на необходимость заложить дополнительные средства для замены окон в образовательных учреждениях, модернизацию улично-дорожной сети и уделить пристальное внимание вопросам благоустройства сельских поселений, поддержке оленеводства, рыбохозяйственной деятельности.