С 1 ноября в Мурманской области начинает работу Центр поддержки семей мобилизованных граждан и участников специальной военной операцииАктуальные телефоны по вопросам поддержки призванных в рамках частичной мобилизации, а также участвующих в СВО и их семей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.11.22 19:30

Бюджет-2023: губернатор Андрей Чибис встретился с представителями фракций Мурманской областной Думы

Вместе с парламентариями он обсудил проект регионального бюджета на 2023 год. 60% средств предусмотрено на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт.

Встреча главы региона с депутатами облдумы традиционная. Именно на ней парламентарии рассматривают законопроект о бюджете. Во время обсуждений Андрей Чибис сообщил, что в 2023 году правительство исходит из консервативного сценария по доходам, в нём учитывают базовые потребности северян.

В сфере здравоохранения акцент сделан на модернизации первичного звена. 750 млн рублей дополнительно направят на покупку оборудования и мебели в медучреждения. Увеличены расходы на образование, в том числе для доступности школьного питания для детей. Заложены средства на ремонт трёх школ в Североморске и в Кандалакше, а также на строительство двух образовательных учреждений в Мурманске.

Местным бюджетам направят около 1 млрд рублей на мероприятия по переселению граждан из аварийных домов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Необходимый объём финансирования имеется, достаточно серьёзная статья затрат на переселение граждан из аварийного жилья, на строительство новых домов, в том числе для этой категории северян. Мы планируем, что в 2023-2024 году будет построено 12 новых домов для тех, кого мы переселяем, – граждан в рамках нашего регионального законодательства и отдельным категориям граждан, необходимым для соцсферы и экономики в долгосрочную льготную аренду».

300 млн рублей предусмотрено на обновление парка троллейбусов и автобусов. Более 800 млн - на благоустройство придомовых территорий и общественных пространств. На развитие системы общественного видеонаблюдения и аналитики планируется выделить 600 млн рублей.

2 ноября на комитете по бюджету парламентарии рассмотрят перечень поступивших документов.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Далее мы сразу проводим заседание совета Думы, на котором председатель комитета докладывает, что документы поступили в полном комплекте. Решение совета Думы мы принимаем бюджет к рассмотрению».

Также на встрече с губернатором депутаты обратили внимание на необходимость заложить дополнительные средства для замены окон в образовательных учреждениях, модернизацию улично-дорожной сети и уделить пристальное внимание вопросам благоустройства сельских поселений, поддержке оленеводства, рыбохозяйственной деятельности.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Устойчивое развитие в современном мире. Аналитика, тренды, необходимость рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Мария
25.10.22 13:45
Молодцы ребята, гордимся вами)))
Комментарий к новости:Благотворительная организация «Радуга» оказывает помощь многодетным семьям, инвалидам и всем тем, кто оказался в тяжёлой жизненной ситуации
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
24.10.22 21:03
Здравствуйте, мурманчане и гости земли Кольской. Учащиеся МБОУ КШМ приняли участие в митинге, приуроченном к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье! КШМ помнит, КШМ гордится! И именно
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся митинг, приуроченный к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье
Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире06:30Новости. Информационная программа (12+)07:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)07:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)30% жителей СЗФО признались, что тратят основную часть зарплаты за две недели-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 20 копеек, евро теряет 15 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 16,5% увеличила выработку электроэнергии в октябре-PRO ЖКХ (18+)Жители Мурманской области могут погасить долги за вывоз отходов без пени-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика