Бюджет-2026: на развитие образования в Мурманской области планируют направить около 30 миллиардов рублей

Эту сумму утвердили на заседании комитета по образованию в Мурманской областной Думе.

На образовательные цели в бюджете предусмотрено около 30 миллиардов рублей. Этот объём позволит реализовать госпрограммы «Образование и наука» и «Социальная поддержка», включая дошкольное, общее и профессиональное образование, развитие и оздоровление детей, поддержку педагогов.

Алексей Гиляров, председатель комитета по образованию и науке Мурманской областной Думы: «Вектор развития образования у нас как двигался вперед, так и будет двигаться. Вот это очень важно. Очень важно отметить и то, что все социальные программы, связанные с образованием, у нас все будут выполнены. У нас все доплаты преподавателям, доплаты классным руководителям, стипендии школьникам – всё заложено в бюджете».

Сохраняется и полный объём мер социальной поддержки работников системы образования. Предусмотрены выплаты педагогам за классное руководство, наставничество, работу советников по воспитанию, руководителей школьных спортивных клубов, а также компенсации и дополнительные меры поддержки педагогов и руководителей образовательных организаций.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Предусмотрена, прежде всего, сумма на питание детей, это 1,3 млрд рублей. Напомню, в Мурманской области порядка 50 тысяч школьников пользуются этой льготой. Кроме того, мы продолжаем капитальные ремонты объектов сферы образования. При поддержке Президента нашей страны в рамках плана реновации ЗАТО, если только берём с вами национальный проект, то это 17 объектов: школы, детские сады, колледжи будут отремонтированы в следующем году».

На оздоровление детей планируется направить более 520 миллионов рублей. Летом следующего года в оздоровительных лагерях отдохнут около 21 тысячи школьников, из них более 5 тысяч – за пределами региона.

Будет продолжена поддержка студентов и молодых учёных. Планируется выделить около 182 миллионов рублей на стипендии, именные выплаты губернатора, гранты, поощрение за успехи в учёбе и исследовательской деятельности.