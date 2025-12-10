В Мурманской области стартовала традиционная акция Единого волонтёрского центра по сбору подарков для детей из социальных учреждений «Новогоднее чудо»В Мурманской области увеличилась доля убыточных организаций
Бюджет-2026 принят!

В Мурманской областной Думе состоялось заседание депутатов, которое будет проходить ещё два дня. Сегодня основным вопросом стало принятие бюджета на 2026 год и плановый период, а также его планирование.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «В целом, бюджет обеспечивает финансовую стабильность бюджетной сферы, выполнение всех социальных обязательств региона, которые мы принимаем вместе с правительством. Бюджет 2026 года направлен на развитие Мурманской области».

Почти 57% бюджета будет направлено на сферы образования, здравоохранения, социальной политики, культуры и спорта. Больше всего средств выделят на медицину – 20 млрд рублей. Финансирование распространится на льготное лекарственное обеспечение, ремонт и при необходимости замену устаревшего оборудования.

Роман Пономарев, депутат Мурманской областной Думы: «Это очень большая цифра, она позволяет нам поддерживать работоспособность наших лечебных учреждений в том формате, в каком мы на сегодняшний день оказываем медицинскую помощь».

С 1 января 2026 года губернатором Андреем Чибисом было принято решение проиндексировать на 4% зарплаты работников бюджетной сферы, а с 1 июля - социальные выплаты.

Лариса Орлова, депутат Мурманской областной Думы: «При всех сложностях бюджет стабилен, социально-ориентирован и, прежде всего, направлен на сохранение устойчивости региональной экономики, на реализацию всех мер социальной поддержки, которые включены в бюджет. И главное, конечно, при принятии бюджета каждый депутат понимал, что каждый рубль бюджета должен работать на мурманчанина, на жителя области и на развитие региона».

Работа депутатов над распределением бюджета продолжится до конца декабря. В процессе завершения также находится решение вопросов по уходящему году. Например, парламентарии обсудили внесение изменений в закон об отдельных вопросах в области жилищных отношений и строительства. И не только.

Герман Иванов, депутат Мурманской областной Думы: «Есть инициатива губернатора Мурманской области о том, чтобы дополнительные выплаты сделать сотрудникам реорганизованных учреждений. Нам тоже нужно будет это решение принять».

Областной бюджет на 2026 год сегодня принят в окончательном чтении. Проведение второго заседания облдумы намечено на 17 декабря, а 23 декабря состоится заключительное собрание в этом году, где рассмотрят законопроекты, которые поступают от правительства Мурманской области.

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
