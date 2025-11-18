Бюджет-2026: состоялось заседание комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО

Выделены средства на оснащение подразделений противопожарной и аварийно-спасательной служб. 400 млн рублей будут направлены на закупку снаряжения мобилизованным гражданам, 29 млн предусмотрены на функционирование системы вызова экстренных служб 112 в муниципальных образования региона, ещё 12 млн – на стимулирование народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка.

На заседании комитета депутаты обсуждали финансирование госпрограмм «Общественная безопасность» и «Транспортная система», а также иной непрограммной деятельности, направленной на проведение первичного воинского учёта на территориях, где нет военных комиссариатов.

Михаил Ильиных, председатель комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО: «В бюджете предусмотрены практически по всем направлениям деятельности мероприятия, подтвержденные финансами для того, чтобы эта система продолжала так же функционировать. Предусмотрены, в том числе, и финансовые средства для развития наших народных дружин, которые, безусловно, должны помогать всей системе безопасности на территории Мурманской области и добровольно-пожарная дружина».

Выделены средства на оснащение подразделений противопожарной и аварийно-спасательной служб. 400 млн рублей будут направлены на закупку снаряжения мобилизованным гражданам, 29 млн предусмотрены на функционирование системы вызова экстренных служб 112 в муниципальных образования региона, ещё 12 млн – на стимулирование народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка.

Михаил Ильиных, председатель комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО: «Сейчас не предусмотрены в бюджете средства на повышение оплаты труда пожарных-спасательных формирований, но мы будем смотреть, где изыскать эти дополнительные средства».

Подводя итог обсуждения, стало понятно, что выстроенная в регионе система безопасности работает качественно и полноценно. В следующем году её финансирование останется на том же уровне, а все запланированные мероприятия будут реализованы.