Бюджет-2026: в Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по здравоохранению

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, приобретение нового медицинского оборудования, губернаторские программы и многие другие вопросы обсудили депутаты.

Порядка 20 млрд рублей заложено на здравоохранение в бюджете Мурманской области на 2026 год, в том числе на укрепление кадрового потенциала и улучшение качества оказания медицинских услуг в Мурманске и области.

Также большое внимание уделяется социальной помощи для медицинских работников.

Лена Лукичева, председатель комитета Мурманской областной Думы по здравоохранению: «1,6 тысячи граждан смогут получить высокотехнологичную медпомощь. Это улучшит качество обслуживания населения».

В следующем году продолжат действовать губернаторские программы «Витаминизация» и «На Севере-малыш», в том числе мероприятия «Сертификат молодожёнов» и «Сохранение беременности». На проекты предусмотрено 60 млн рублей. Эти инициативы помогают укрепить здоровье северян, и поддерживают молодые семьи.

Лена Лукичева, председатель комитета Мурманской областной Думы по здравоохранению: «Отдельно хотелось бы сказать о том, что профилактике заболеваний как детского населения, так и взрослого, будет уделено особое внимание».

Полтора млрд рублей пойдут на приобретение нового медицинского оборудования. Также продолжится капитальный ремонт и оснащение Центральной районной больницы в Североморске, начатые по поручению Президента РФ и губернатора Мурманской области.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области, министр здравоохранения Мурманской области: «Если говорить про переоснащение и оснащение новым оборудованием, то здесь полуторакратный прогресс - в полтора раза больше будет средств выделено в следующем году, чем в текущем».

Более полутора тысяч северян смогут получить высокотехнологичную медицинскую помощь, а на оказание услуг, не входящих в программу ОМС, предусмотрено 707 млн рублей, из которых более 65% будет направлено на паллиативную помощь — поддержку тех, кто особенно нуждается в заботе и внимании.