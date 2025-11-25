Долю иностранных туристов в Мурманской области планируют увеличить до 20%Восстановлена несущая способность пирса дальних линий в порту Мурманск
Бюджет-2026: в Мурманской областной Думе провели пленарное заседание

Одним из главных вопросов планового заседания региональных депутатов стал проект закона по главному финансовому документу области на 2026-2028 годы.

Ранее проект главного финансового документа региона парламентарии рассматривали на профильных комитетах, нулевых чтениях и с участием общественности.

Финальный вариант поддержан депутатами и прошёл первое чтение.

Будущий бюджет сохранит социальную направленность. Если говорить в цифрах, то более 56% средств направят на образование, социальную политику, здравоохранение, культуру и спорт. По прогнозам правительства области, доходы бюджета в следующем году составят 121 миллиард рублей, расходы – 145 миллиардов, дефицит бюджета – 15 процентов.

 Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Социальный пакет полностью остаётся, тем более что в бюджете заложено, что весь социальный пакет будет проиндексирован на 4%. Я думаю, что бюджет вполне реальный, да, есть кредиторская задолженность, она тоже соответствует бюджетному кодексу. И благодаря дружной команде правительства, Мурманской областной Думы этот бюджет вполне реален для выполнения в следующем году. И тем более, что из федерального центра поддержка есть».

В частности, федеральная поддержка поступит на программу реновации ЗАТО. На следующий год региону на неё выделят около 6 миллиардов рублей, ещё 4,2 миллиарда предоставит областной бюджет. Эти средства пойдут на улучшение условий для жителей военных гарнизонов.

Конечно, региональный бюджет ориентируется на федеральный. О том, какие ещё возможности в расходной части расширил для региона главный финансовый документ высшего уровня, рассказала депутат Госдумы Татьяна Кусайко.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Это и социальные выплаты, это индексирование страховой составляющей пенсии с 2026 года на 7,6%. Много можно перечислять тех изменений, которые есть. Я бы хотела отметить, что благодаря поправкам внесены те изменения и дополнения в финансовую составляющую на продолжение в нашей стране поискового движения России, что очень важно. Внесены дополнительные финансовые средства для участников военных конфликтов, которые были ранее, а также поддержки их семей».

Что касается системы здравоохранения, то по ней основные расходы составят 19,9 млрд рублей. Они закладываются на приобретение нового медицинского оборудования, реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения, капитальный ремонт и оснащение Центральной районной больницы в Североморске. На это заложено 626 млн рублей, в том числе 232 млн из областного бюджета.

На развитие физической культуры и спорта запланировано потратить 2,7 млрд рублей. Средства направят на развитие массового спорта, поддержку чемпионов и тренеров, создание современной спортивной инфраструктуры.

Ещё одно направление –молодёжная политика. По ней сохранены губернаторские, именные стипендии, в том числе и поддержка активной молодёжи и субсидирование проектов.

Все решения профильные комитеты единогласно рекомендовали областной Думе принять в первом чтении.

Как и ранее было сказано, особое внимание в проекте бюджета на плановую трёхлетку уделено социальной поддержке населения Мурманской области.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «На меры социальной поддержки – без малого 15 миллиардов рублей, 14,9. Если взять укрупненно, то здесь, наверное, самое важное 4,5 миллиарда – мера поддержки семей с детьми. Мы понимаем насколько это важно и насколько это актуально сейчас. Порядка 5 миллиардов поддержка старшего поколения. Больше 3 миллиардов – это финансирование в учреждения социального обслуживания».

Продолжится поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Кроме того, что касается оплаты труда на Севере, то в следующем году МРОТ поднимут на 20,7 процента. Минимальная оплата труда на данный момент в регионе составляет чуть больше 50 тысяч рублей, с 1 января 2026 года эта сумма составит 62300 рублей.

