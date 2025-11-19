Бюджет-2026: забота о людях остаётся приоритетом

Сегодня губернатор Андрей Чибис провёл традиционные рабочие встречи с представителями парламентских фракций «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – за правду» и фракция Партии пенсионеров в Мурманской областной Думе.

Глава региона поблагодарил парламентариев за совместную работу и отметил, что основная цель каждого собрания – обсудить и взять под контроль проблемные вопросы. Бюджет 2026 года — это не просто финансовый документ, это о стабильности, развитии и заботе о северянах, о будущем, в котором жить на Севере комфортно и уверенно.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Время непростое, мы это понимаем, но, тем не менее, складывая бюджет 2026 года мы постарались сделать так, чтобы, несмотря на весь набор сложностей, чтобы все ключевые направления были обеспечены финансированием, чтобы с точки зрения динамики развития, которую мы задали, несмотря на все сложности, она шла, и люди это ощущали».

В числе первых был озвучен вопрос, связанный с качеством жизни северян. Несмотря на существующие экономические трудности, важно отметить, что в 2026 году планируется рост ключевых экономических показателей, это позволит поддерживать развитие региона и улучшать уровень жизни северян.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В июле 2023 года, когда у нас был президент, обсуждали, президент принял ключевые решения, одно из которых – необходимость определить опорные населённые пункты в Арктике, утвердить соответствующе мастер-планы и обеспечить финансирование».

Отдельного внимания заслуживает программа реновации ЗАТО, которая получила поддержку Президента России Владимира Путина. В 2026 году на неё из областного бюджета планируется направить более 4 млрд рублей. Эти средства помогут сделать жизнь жителей закрытых городов более современной.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Огромное спасибо президенту за это решение и за то, что в марте текущего года он принял решение продлить эту программу до 2030 года».

Региональное правительство продолжает реализовывать все ключевые проекты, направленные на развитие региона и заботу о жителях, обеспечивая комфорт, безопасность и уверенность в завтрашнем дне.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Про нацпроекты вы тоже всё знаете. Мы в числе регионов, которые на первом месте по достижению показателей проектов, для нас это очень серьёзная задача».

Продолжатся программы, направленные на укрепление здоровья детей и создание благоприятных условий для обучения. Запланировано финансирование для комфортной жизни семей и старшего поколения. Развитие богатого культурного наследия региона и создание новых возможностей для творчества и отдыха жителей также стало одной из насущных тем для Заполярья.

Сергей Дубовой, член фракции «Единая Россия», председатель Мурманской областной Думы седьмого созыва: «Я считаю, что у нас очень плодотворно прошла сегодня работа по всем вопросам, включая экономику, зарплаты, социальная политика, благоустройство. Всё мы успели рассмотреть».

Такие встречи главы региона с политическими фракциями традиционно проводится накануне ежегодного отчёта в Мурманской областной Думе о работе регионального правительства.