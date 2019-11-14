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Бюджет, экология, бездомные животные - актуальные темы для депутатов

На заседании комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу Мурманской областной Думы обсудили проект закона об областном бюджете, ход работ по ликвидации экологического ущерба, в частности, рекультивацию пометохранилища бывшей птицефабрики «Снежная», ликвидацию свалок и другие вопросы.

В проекте закона об областном бюджете неожиданностей парламентарии не увидели. Но обсудить есть что. Недавно состоялись публичные слушания законопроекта и внимание к ним, по мнению народных избранников, говорит о неравнодушном отношении к формированию региональной казны, а, следовательно, как будет жить область в будущем году. 

«Так и должно быть! Я имею виду то, что на публичные слушания в этом году, на моё удивление, я первый раз увидел столько людей, - отметил Валерий Пантелеев,  председатель комитета Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии  и рыбохозяйственному комплексу.  - Это здорово. Но вопросы есть у членов комитета, которые отмечают снижение расходов на следующий год».

Болевая точка в природохранной сфере Кольского Заполярья – пометохранилище бывшей птицефабрики «Снежная» и другие подобные объекты и несанкционированные свалки. Работы по ликвидации накопленного от них экологического ущерба будут продолжены и в будущем году. С этой целью в проекте закона о бюджете также предусмотрены средства. 

«Сегодня государство повернулось лицом к проблеме ликвидации накопленного экологического ущерба, это очень хорошо. Допускаю, что не везде всё идёт так, как хотелось бы. А так быстро и не бывает, чтобы все сразу чисто и гладко, - считает Валерий Пантелеев, председатель комитета Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии  и рыбохозяйственному комплексу. -  Для этого надо откатать что-то».

Проблема животных, которые каждый год в одночасье становятся бездомными на территории Мурманской области, особенно в период отпусков, встала на региональном уровне. Вице-губернатор Ольга Кузнецова обратилась к законодателям с предложением о принятии закона об  обязательной идентификации домашних животных. Это поможет не только выброшенным на улицу питомцам, но и тем, которые потерялись. Найти их любящим хозяевам станет намного проще.

«Если это будет принято на государственном уровне, по всей стране, тогда это будет единый реестр. Потерявшееся животное, к примеру, по чипу можно будет найти его хозяина, - поясняет Валерий Пантелеев, председатель комитета Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии  и рыбохозяйственному комплексу. - То, чего сегодня пока нет. У нас безнадзорные животные берутся от домашних. А если будет чип, то его просто не вытащить. Исполнительные органы будут таких животных отлавливать  и дальше применять меры воздействия к владельцам».

Также в ходе заседания парламентарии обсудили план работы комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу Мурманской областной думы на декабрь текущего года.

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