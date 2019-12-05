Бюджет и приватизация жилья – важные вопросы решают депутаты ЗАТО Александровск

В ЗАТО Александровск состоялось очередное заседание Совета депутатов. В предварительной повестке дня 6 вопросов, большая часть успешно принята депутатами на слушании.

Депутаты Совета депутатов большого ЗАТО принялись за вёрстку главного для Александровска финансового документ года. Распределяют бюджетные средства не только на будущий год, народные избранники составляют прогноз доходов и расходов вплоть до 2022 года. Такой подход не усчитывает многих вводных, например, вероятных экономических потрясений, но эти процессы корректируется законодательными поправками.

Немаловажный вопрос заседания - тема приватизации муниципального имущества.

«Было принято положение о приватизации жилья для отдельных категорий жителей нашего ЗАТО, что также немаловажно и позволит удержать на рабочих местах педагогов и медработников, которых, к сожалению, у нас дефицит», - отмечает Александр Хвостенко, председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск.

Речь идёт о Положении по приватизации служебных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда ЗАТО. Это одна из болевых точек Александровска. Впрочем, уже успешно решёная депутатами.

«Я считаю, что предложения поступают дельные, довольно плодотворно работают депутаты Совета депутатов», - отметил Владимир Мищенко, заместитель председателя Мурманской областной Думы.

Что же касается вопроса бюджета, то публичные слушания по законопроекту состоятся 17 декабря. Совет надеется до конца года внести последние правки и в окончательном чтении принять важный финансовый документ.