Бюджет Мурманской области принят в первом чтении, со снежными заносами справляемся, конкурс «Православный чтец» провели в колонии – события уходящей недели

В Мурманской области завершено расследование уголовного дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершённых членами банды. Все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Нашим журналистам удалось узнать о подробностях этого громкого разбирательства.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение председателя комиссии Госсовета «Северный морской путь и Арктика» Андрея Чибиса о запуске комплексного проекта развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора.

Бюджет Мурманской области принят в первом чтении. Кроме того, в ходе пленарного заседания Мурманской областной Думы губернатор Андрей Чибис объявил о принятом решении проиндексировать зарплаты в бюджетной сфере для работников, занятых квалифицированным трудом.

За некачественный вывоз мусора жителям сделан перерасчёт. Министр энергетики и ЖКХ Зинаида Середа доложила о выполнении поручения губернатора Андрея Чибиса. Так же на заседании правительства Мурманской области обсудили тему борьбы со снежными заносами

Полномочный представитель Президента РФ Игорь Руденя во время рабочего визита в столицу Заполярья посетил Духовно реабилитационный-спортивный центр «Защитники Отечества», где в настоящее время организуют занятия с трудными подростками.

Воин, миротворец, молитвенник – об образе святого Александрова Невского расскажет выставка из фонда музея-памятника «Исаакиевский собор». Открытие экспозиции состоялось в музее города Полярного, а экскурсию для первых посетителей провели гости из Санкт-Петербурга.

В Мурманской исправительной колонии строго режима провели конкурс «Православный чтец». В нём приняли участие осужденные из православных приходов.

Собственное пространство для творчества и обсуждения новых идей появилось у школьников Полярного: кают-компания открыла свои двери для тех, кто хочет прикоснуться к морским традициям подводников и, в то же время, провести время с друзьями. Какие игры есть в пространстве и в чём помогли школьникам ветераны 4 эскадры подводных лодок, расскажем с следующем сюжете.

В Мурманском Арктическом университете провели заключительные соревнования проекта всероссийской «УниверЛиги». И лучшие спортсмены получили заслуженные награды.

Юнармейцы Полярного поклялись в верности Отчизне: в гимназии прошла десятая церемония вручения красных беретов юным патриотам страны.

Турнир «НЕигры» провели в ЗАТО Александровск. В чём особенность молодёжных состязаний и как правильно использовать игровой реквизит, расскажет Кристина Григорян.

В пункте постоянной дислокации отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота опытные инструкторы готовят военнослужащих к ведению современного боя. В занятиях участвуют призывники и контрактники.

На Северном флоте увековечили память морского пехотинца и героя России Романа Манкевича. Имя старшего сержанта присвоили противодиверсионному катеру «П-371».