Бюджет Мурманской области принят в первом чтении, со снежными заносами справляемся, конкурс «Православный чтец» провели в колонии – события уходящей недели

В Мурманской области завершено расследование уголовного дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершённых членами банды. Все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Нашим журналистам удалось узнать о подробностях этого громкого разбирательства.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. Расширить информационные рамки программы нам поможет гость студии – Алексей Константинович Вишневецкий, заместитель председателя Союза журналистов России.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

Президент России Владимир Путин поддержал предложение председателя комиссии Госсовета «Северный морской путь и Арктика» Андрея Чибиса о запуске комплексного проекта развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора.

Бюджет Мурманской области принят в первом чтении. Кроме того, в ходе пленарного заседания Мурманской областной Думы губернатор Андрей Чибис объявил о принятом решении проиндексировать зарплаты в бюджетной сфере для работников, занятых квалифицированным трудом.

За некачественный вывоз мусора жителям сделан перерасчёт. Министр энергетики и ЖКХ Зинаида Середа доложила о выполнении поручения губернатора Андрея Чибиса. Так же на заседании правительства Мурманской области обсудили тему борьбы со снежными заносами

Полномочный представитель Президента РФ Игорь Руденя во время рабочего визита в столицу Заполярья посетил Духовно реабилитационный-спортивный центр «Защитники Отечества», где в настоящее время организуют занятия с трудными подростками.

Воин, миротворец, молитвенник – об образе святого Александрова Невского расскажет выставка из фонда музея-памятника «Исаакиевский собор». Открытие экспозиции состоялось в музее города Полярного, а экскурсию для первых посетителей провели гости из Санкт-Петербурга.

В Мурманской исправительной колонии строго режима провели конкурс «Православный чтец». В нём приняли участие осужденные из православных приходов.

Собственное пространство для творчества и обсуждения новых идей появилось у школьников Полярного: кают-компания открыла свои двери для тех, кто хочет прикоснуться к морским традициям подводников и, в то же время, провести время с друзьями. Какие игры есть в пространстве и в чём помогли школьникам ветераны 4 эскадры подводных лодок, расскажем с следующем сюжете.

В Мурманском Арктическом университете провели заключительные соревнования проекта всероссийской «УниверЛиги». И лучшие спортсмены получили заслуженные награды.

Юнармейцы Полярного поклялись в верности Отчизне: в гимназии прошла десятая церемония вручения красных беретов юным патриотам страны.

Турнир «НЕигры» провели в ЗАТО Александровск. В чём особенность молодёжных состязаний и как правильно использовать игровой реквизит, расскажет Кристина Григорян.

В пункте постоянной дислокации отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота опытные инструкторы готовят военнослужащих к ведению современного боя. В занятиях участвуют призывники и контрактники.

На Северном флоте увековечили память морского пехотинца и героя России Романа Манкевича. Имя старшего сержанта присвоили противодиверсионному катеру «П-371».

Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
