Бюджет Мурманской области в 2019 году пополнился за счёт штрафов на 20 млн рублей

За 2019 год около 20 миллионов рублей штрафов поступило в бюджеты городских округов и муниципальных районов Мурманской области. Это почти на 8 миллионов рублей больше, чем в 2018 году.

Такие данные предоставили специалисты регионального Министерства юстиции. По данным ведомства, в 2019 году были рассмотрены 8153 дела об административных правонарушениях. Большую часть – 94% составили дела об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок, здоровье и благополучие населения. В эту категорию попадают и штрафы, наложенные на руководителей нерадивых управляющих компаний. Около 6% – дела о правонарушениях в торговле.

За уклонение от исполнения административного наказания два нарушителя подвергнуты аресту, 28 – обязательным работам, остальным назначены штрафы в двойном размере.