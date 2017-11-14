Бюджет на 2018 год сохраняет социальную направленность

Параллельно с мероприятиями деловой недели насыщенная повестка оказалась и у депутатов Мурманской областной Думы. Здесь в самом разгаре процесс согласования главного финансового документа будущего года. Прежде чем бюджет начнут обсуждать на парламентской сессии, своё одобрение должна высказать общественность и представители муниципалитетов. На публичных слушаниях побывала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Публичные слушания областного бюджета – важный этап согласования главного финансового документа. Перед принятием закона депутатами Мурманской областной думы проект «кубышки» на 2018 год проходит через общественное обсуждение. На слушаниях в зале регионального парламента несколько десятков человек: представители общественности, муниципальные власти и активные северяне.

- Нам очень важно услышать мнение общественности, муниципальных образований о проекте закона, - отметил Борис Пищулин, депутат Мурманской областной Думы, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам. - Со своей стороны мы в последнее время старались сделать бюджет максимально доступным и понятным. И вот сегодня мы уже по традиции подготовили брошюрку «Бюджетный гид», где наш региональный бюджет в доступной форме изложен, где для каждой группы населения, кого это может заинтересовать, будет всё понятно.

Брошюра наглядно показывает, куда и как будут направляться деньги казны. Разъясняются бюджетные понятия «профицит», «дефицит», «накопленные резервы» и «государственный долг». Содержит книжка и основные показатели доходов. Традиционно, основную часть в структуре бюджета занимают налоги промышленных предприятий. Существенное подспорье – федеральные дотации. Однако эта статья доходов в новом году будет снижена.

- Объём дотаций будет снижен на 1,4 миллиарда рублей, - отмечает Елена Дягилева, министр финансов. - При этом объём дотаций бюджетам ЗАТО увеличен на 8,9%, на 122,2 миллиона рублей.

Бюджет будущего года основывается на прогнозах социально-экономического развития Мурманской области, которые ежегодно делает региональное Министерство экономического развития. В 2018 году индекс промышленного производства должен вырасти на 8 процентов. По прогнозам, в Заполярье вырастит среднемесячная номинальная начисленная заработная плата и величина прожиточного минимума.

- Мы видим, что бюджет сформирован на три года, он имеет социальную направленность, - отмечает Юлия Величко, член Общественной палаты Российской Федерации. - Более 47 миллионов рублей будет выделено на социальную сферу и финансовую поддержку муниципалитетов.

Новый бюджет предусматривает расходы на увеличение заработной платы, финансирование объектов капитального строительства и индексацию выплат. Бюджет сохранит социальную направленность, основные статьи расходов по-прежнему образование, здравоохранение и социальная политика. Заложены и средства на исполнение майских указов.