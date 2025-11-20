Горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма» открывает новый сезонМихаил Мишустин поручил проработать вопрос увеличения объёмов перевозки рыбной продукции по СМП
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.11.25 19:30

Бюджет на 2026 год в сфере строительства, благоустройства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства рассмотрели депутаты Мурманской областной Думы

Ключевые статьи расходов в бюджете Министерства энергетики и ЖКХ направлены на подготовку региона к зимнему периоду. На эти цели предусмотрено более 90 млн рублей. Такая же сумма выделяется на закупку топлива для отдалённых территорий.

Зинаида Середа, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: «Важнейшей частью расходования бюджета является программа модернизации коммунальной инфраструктуры. На её реализацию выделено более 330 миллионов рублей. Как и прежде, мы поддерживаем ресурсоснабжающие организации, которые снабжают коммунальными услугами наше население, на следующий год у нас заложено в бюджете более 8,4 миллиарда рублей на компенсацию затрат наших ресурсоснабжающих организаций».

В 2026 году продолжится развитие жилищное строительство. Учтены социальные выплаты на улучшение жилищных условий для определенных категорий граждан. Продлевается один из самых востребованных для северян программа – «Свой дом в Арктике», которая действует в Мурманской области с 2022 года.

Александра Карпова, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области: «За последние три года уже выдано 1645 сертификатов стоимостью свыше 2 миллиардов рублей. На эти средства граждане построили жилые индивидуальные дома в количестве 1245 домов».

В бюджете на 2026 год на программу заложены 200 млн рублей. Большое внимание будет уделено жилищному фонду, в частности, что касается лифтового оборудования, то в следующем году обновят 129 лифтов.

Запланирован капремонт крыш, фасадов многоквартирных домов и обновление 140 подъездов. Отдельного внимания заслуживает программа реновации ЗАТО на неё из областного бюджета выделено более 4 млрд рублей, то есть на полтора млрд рублей больше, чем в этом году.

Александра Карпова, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области: «Мы продолжим строительство 5 детских садов, 1 школы, Центра питания городской сети в Североморске. Также будут выполнены работы по сносу объектов, ремонту квартир, ремонту наружного освещения, благоустройству территорий».

Получат финансирование и программы, направленные на улучшения городской среды с учётом пожеланий местных жителей.

Михаил Павлов, председатель комитета Мурманской областной Думы по строительству, благоустройству, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству: «Больше сотни проектов было реализовано в этом году, а на следующий год эта программа будет профинансирована на 3000 миллионов рублей».

Уже в следующем году планируют начать масштабный проект по реставрации символа Мурманска на сумму практически миллиард рублей.

Никита Нерубащенко, заместитель министра градостроительства и благоустройства Мурманской области: «В первую очередь – это реставрация самого объекта культурного наследия. Как мы знаем, фигура солдата, трехгранная пирамида, орудия, знаки городов-героев. Понятно, что это будет выполнено из новых и современных материалов, проведём дополнительное освещение и озеленение, замену покрытий. Проект очень сложный, он аналогов для Северо-Запада просто не имеет. Памятник один из сложнейших. Мы все знаем, что происходила реставрация монумента «Родина-мать», при этом по конструктиву – это абсолютно другой памятник. Если там несущая конструкция – это тросы, то в памятнике «Защитникам Советского Заполярья» - это центральная лестница. Сама технология производства работ действительно очень сложная».

На обновление главного памятника Заполярья в 2026 году планируют потратить 320 миллионов рублей. По графику реставрация Алёши займет 3 года

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире22:55«Международные новости». Информационная программа (12+)23:25«Кавказский пленник». Документальный фильм (16+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Редкое явление: в Мурманской области обнаружены фальшивые монеты-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился почти на 1,18 рубля, доллар потерял 21 копейку-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Лидер ПСР» за 2025 год-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»