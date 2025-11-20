Бюджет на 2026 год в сфере строительства, благоустройства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства рассмотрели депутаты Мурманской областной Думы

Ключевые статьи расходов в бюджете Министерства энергетики и ЖКХ направлены на подготовку региона к зимнему периоду. На эти цели предусмотрено более 90 млн рублей. Такая же сумма выделяется на закупку топлива для отдалённых территорий.

Зинаида Середа, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: «Важнейшей частью расходования бюджета является программа модернизации коммунальной инфраструктуры. На её реализацию выделено более 330 миллионов рублей. Как и прежде, мы поддерживаем ресурсоснабжающие организации, которые снабжают коммунальными услугами наше население, на следующий год у нас заложено в бюджете более 8,4 миллиарда рублей на компенсацию затрат наших ресурсоснабжающих организаций».

В 2026 году продолжится развитие жилищное строительство. Учтены социальные выплаты на улучшение жилищных условий для определенных категорий граждан. Продлевается один из самых востребованных для северян программа – «Свой дом в Арктике», которая действует в Мурманской области с 2022 года.

Александра Карпова, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области: «За последние три года уже выдано 1645 сертификатов стоимостью свыше 2 миллиардов рублей. На эти средства граждане построили жилые индивидуальные дома в количестве 1245 домов».

В бюджете на 2026 год на программу заложены 200 млн рублей. Большое внимание будет уделено жилищному фонду, в частности, что касается лифтового оборудования, то в следующем году обновят 129 лифтов.

Запланирован капремонт крыш, фасадов многоквартирных домов и обновление 140 подъездов. Отдельного внимания заслуживает программа реновации ЗАТО на неё из областного бюджета выделено более 4 млрд рублей, то есть на полтора млрд рублей больше, чем в этом году.

Александра Карпова, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области: «Мы продолжим строительство 5 детских садов, 1 школы, Центра питания городской сети в Североморске. Также будут выполнены работы по сносу объектов, ремонту квартир, ремонту наружного освещения, благоустройству территорий».

Получат финансирование и программы, направленные на улучшения городской среды с учётом пожеланий местных жителей.

Михаил Павлов, председатель комитета Мурманской областной Думы по строительству, благоустройству, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству: «Больше сотни проектов было реализовано в этом году, а на следующий год эта программа будет профинансирована на 3000 миллионов рублей».

Уже в следующем году планируют начать масштабный проект по реставрации символа Мурманска на сумму практически миллиард рублей.

Никита Нерубащенко, заместитель министра градостроительства и благоустройства Мурманской области: «В первую очередь – это реставрация самого объекта культурного наследия. Как мы знаем, фигура солдата, трехгранная пирамида, орудия, знаки городов-героев. Понятно, что это будет выполнено из новых и современных материалов, проведём дополнительное освещение и озеленение, замену покрытий. Проект очень сложный, он аналогов для Северо-Запада просто не имеет. Памятник один из сложнейших. Мы все знаем, что происходила реставрация монумента «Родина-мать», при этом по конструктиву – это абсолютно другой памятник. Если там несущая конструкция – это тросы, то в памятнике «Защитникам Советского Заполярья» - это центральная лестница. Сама технология производства работ действительно очень сложная».

На обновление главного памятника Заполярья в 2026 году планируют потратить 320 миллионов рублей. По графику реставрация Алёши займет 3 года