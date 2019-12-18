Бюджет, реорганизация МУПов, налог на имущество – депутаты рассмотрели важные вопросы для жителей ЗАО Александровск

В ЗАТО Александровск завершились публичные слушания законопроекта о бюджете на будущий год. Сразу после обсуждений состоялось заседание Совета депутатов.

Рассмотрение проекта местного бюджета и утверждение прогнозного плана реорганизации и приватизации объектов муниципального недвижимого имущества - главные вопросы прошедшего заседания Совета депутатов ЗАТО Александровск. Эти вопросы были подняты и на прошлых встречах, а проект главного финансового документа вынесен на публичное слушание и одобрен депутатским корпусом.

После жарких споров о прогнозном плане по реорганизации и приватизации «Жилкомхоза» в Снежногорске, «Коммунальных служб» - в Полярном и «Базы Механизации» - в Гаджиево, компромисс всё же был найден: МУПы будут реорганизовываться после детального анализа хозяйственной деятельности. В итоге документ был одобрен депутатским корпусом большинством голосов: 15 «за», при трёх воздержавшихся.

Депутатами было принято решение и о снижении с 1 января налога на имущество физических лиц с 2 процентов до 1,5.