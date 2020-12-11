Бюджет с предельным дефицитом

Мурманские депутаты провели очередное заседание горсовета. На повестке дня было всего два вопроса. Они оба касались бюджета Мурманска на следующий 2021 год.

Началось заседание горсовета Мурманска с радостной новости. Галине Николаевне Бальбус присвоили звание «Почётный гражданин Мурманска». Обычно с этим событием поздравляют в День города, но не в этот раз, помешал пресловутый коронавирус. Галина Николаевна долгие годы работает в дорожной отрасли муниципалитета, она первый человек из сферы ЖКХ в Мурманске, удостоенный такого звания.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Действительно, человек удивительный, который всего себя отдаёт делу. Я считаю, что мне повезло, что я работал с Галиной Николаевной».

После торжественного мероприятия депутаты приступили к обсуждению повестки - утверждению бюджета на будущий год и плановый период. Уже известно, что казна недосчиталась почти миллиарда рублей поступлений, в том числе налоговых. Все понимают, что сейчас очень непростое время.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Это очень много. Поэтому мы старались при планировании бюджета на 2021 год учесть эту предварительную информацию. Пожалуй, впервые за многие годы у нас дефицит равен 10%. Это предельный дефицит».

Также глава Мурманска рассказал, что 24 декабря проведут общественные слушания. Для того чтобы принять участие в обсуждении будущего бюджета необходимо записаться заранее, информация об этом есть на сайте Мурманского горсовета.