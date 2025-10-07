Мурманскстат проводит выборочное наблюдение использования населением компьютерной техники и сети «Интернет»С какими сложностями на рынке труда сталкиваются зрелые соискатели и работники СЗФО в 2025 году
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.10.25 19:30

Бюджет страны - 2026: МРОТ растёт, увеличивается нагрузка на бюджеты северных регионов

Мурманская область обращается за дополнительной поддержкой.

Губернатор Андрей Чибис выступил перед Советом Федерации, где обозначил волнующие всех северян проблемы финансирования и бюджетирования региона.

Перед началом выступления перед членами Совета Федерации Андрей Чибис поделился итогами реализации программы реновации ЗАТО. Эта тема особенно чувствительна для Мурманской области. В регионе 27 закрытых населённых пунктов и реализации этой программы уделяют максимальное внимание на всех уровнях.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Те вопросы, которые ранее поднимались, они действительно были решены. Здесь хочу Антону Германовичу и всей команде министерства сказать спасибо. Для нас больной вопрос - это тема мазута, его дороговизны. Благодаря совместным решениям, которые выработали, есть чёткая формула, по которой мы получаем поддержку. Такая же благодарность за тему реновации военных гарнизонов. Президент поддержал эту инициативу, мы с Минфином, с Минобороны, с Минвостокразвития отрабатываем всё, чтобы гарнизоны изменили свой облик».

На встрече с Советом Федерации Андрей Чибис обратил внимание и на санкционное давление на страну, что сказалось также на Мурманской области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы с 2021 года перестали быть субъектом дотационным. Повысился уровень бюджетной обеспеченности, стал больше 1,2. Но из-за внешних факторов, всем известных, особенно в 2024 году после очередного пакета ограничений у нас доходы одного из налогоплательщиков, экспортёра «Норникеля», сильно провалились. Провалились сильно, понятно, что расходы остались и из-за того, что уровень бюджетной обеспеченности оставался крайне высоким, то никакой поддержки мы с федерального центра дополнительно получить не могли».

Второй темой обсуждений стал вопрос повышения МРОТ. В 2026 году его сумма составит более 62 тысяч рублей. Министерству финансов Мурманской области это будет стоить дополнительных 4 миллиардов рублей из регионального бюджета. Поэтому Андрей Чибис обратился к Совету Федерации принять соответствующие решения для исправления ситуации.

