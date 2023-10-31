Бюджет всему голова: Андрей Чибис провёл традиционную встречу с представителями фракций политических партий в Мурманской областной Думе

Повод для общения важный – обсуждение вопросов при рассмотрении бюджета региона на ближайшие три года. На что необходимо направить средства в первую очередь? Как распределить финансирование? И какие новые статьи расходов появятся теперь?

Бюджет будущих трёх лет, как и прежде, будет социально ориентированным, отметил губернатор. Прогнозируется увеличение доходной части и соответственно - расходной.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы принципиально ставим необходимые ресурсы, чтобы довести зарплату до значений Указов. Отдельное беспрецедентное решение – индексация с 1 января, а не с 1 октября, тем категориям бюджетников, которые не попадают под указы президента. И это принципиально. На 7,9% мы предлагаем увеличить доходы им с 1 января. Более того, более 1 млрд рублей направим на доведение МРОТ до нужного уровня. С учётом решений президента эти средства тоже идут из областного бюджета. И минимальный размер оплаты труда у нас на севере составит в 2,3 раза больше, чем в среднем по РФ».

Немалую часть средств, причём в увеличенном размере, планируется направить на развитие образования в Мурманской области. «Арктическая школа» придёт в каждое учебное учреждение, также в программу включены детские сады.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Программа по школам интересует нас, всех депутатов, чтобы в следующем году завершить программу «Тёплое окно». Чтобы во всех школах были установлены стеклопакеты».

Важную часть в бюджете занимает направления благоустройства общественных пространств и дворовых территорий, ремонт дорог и создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Что касается здравоохранения – эта часть бюджета также будет увеличена. Строительство корпуса онкодиспансера, ремонты больниц и поликлиник, обновление материально-технической базы учреждений и прочие необходимые изменения, которые помогут северянам получать качественное лечение и сохранять свое здоровье.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Более того, мы с начала следующего года планируем запустить специальную программу витаминизации наших жителей. Это тоже новинка, которая появится».

Планируется, что объём доходов будущего бюджета региона составит 128 млрд рублей, а расходов чуть больше 140 млрд. Что касается рисков, то, по словам губернатора, это в большей степени относится к нестабильной цене на топливо для котельных.