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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.03.21 19:30

Бюджетные деньги – в реальные дела

Вопросы изменений в бюджете текущего года и в сфере здравоохранения обсудили сегодня на заседании регионального правительства.

Изменения в бюджете, принятые накануне в Думе, стали одной из главных тем на заседании регионального правительства. Доходы областной казны по сравнению с запланированными ранее выросли практически на 5,5 миллиарда рублей. Расходы же увеличились практически на 11 миллиардов рублей. Деньги пойдут на развитие здравоохранения, в социальную сферу и образование. Значительно увеличено финансирование ЖКХ.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Ещё одна важная статья расходов - безопасное прохождение отопительного сезона и не просто прохождение, а инвестиции в модернизацию инфраструктуры коммунальной сферы - в водоснабжение и в теплоснабжение. Поэтому 2,9 млрд рублей пойдут на эти цели, чтобы и в зиму войти и обеспечить безопасность».

Как отметил глава региона, в 2020 году, несмотря на сложившуюся  ситуацию, связанную с коронавирусом, удалось выполнить задачи по национальному проекту «Здравоохранение» и плану «На Севере жить». По словам губернатора, за прошлый год более 7 тысяч медработников получили дополнительные выплаты. Проведено свыше 800 тысяч тестов на коронавирус, регион занял седьмое место в России по охвату лабораторными исследованиями. Министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев отметил востребованность санавиации в Заполярье.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «В 2020 году санавиация совершила 193 вылета, спасли 216 человек, что на 75,2% выше, чем показатели нацпроекта».

На заседании подчеркнули важность соблюдения оставшихся ограничений, связанных с распространением ковид-19, а также необходимость в вакцинации. Более 32 тысяч жителей Мурманской области уже привиты, в процентном соотношении такой уровень выше среднероссийского показателя.

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