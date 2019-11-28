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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.11.19 19:30

Бюджетный процесс пошёл и вселяет оптимизм. Коммунисты недовольны

Более 16 миллиардов рублей на выполнение социальных обязательств государства перед населением Мурманской области. На заседании Думы депутаты обсудили главный финансовый документ региона. Проект бюджета приняли в первом чтении.

Уже традиционно бюджет Мурманской области на 2020 год планируется социально направленный. То есть, самая, пожалуй, крупная статья расходов - это соцподдержка. В том числе: модернизация системы социальной защиты населения области, улучшение качества жизни социально уязвимых слоёв населения и поддержка детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели в грядущем году планируется потратить более 16 миллиардов рублей. Сюда же входит и национальный проект «Демография».

«В следующем году планируется к строительству пять детских садов, одна общеобразовательная школа, завершить ремонт должны нашего драмтеатра, краеведческого музея, строительство ряда спортивных объектов, - говорит Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы. -  Это говорит о том, что имеет такую направленность. По здравоохранению, если продолжить, это 13 с лишним миллиардов денежных средств, которые заложены по программе «Здравоохранение». Причём, нацпроект - 1 миллиард. С них более половины бюджета, 6 миллиардов, это на оказание медицинской помощи неработающему населению Мурманской области».

По прогнозу на 2020 год доходы бюджета области составят почти 74 миллиарда рублей. При этом основным источником наполнения остаются налоги. Планируется, что налог на прибыль организаций в 2020 пополнит бюджет на более чем 26 миллиардов рублей. Примерно столько же денег принесёт налог на доходы физических лиц. При этом расходы в 2020 году составят чуть менее 77 миллиардов рублей. Планируемый дефицит бюджета - 3 миллиарда 48 миллионов рублей.

«Бюджет 2020 года вызывает определённый оптимизм, - говорит Борис Пищулин, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам. - Те дополнительные поступления доходов, которые произошли в этом году, они создают неплохой фундамент для начала следующего года. Хотя прогнозы мы делаем очень осторожно на следующий финансовый год, перестраховаться, и потом, когда поступят дополнительные расходы, их направить на те нужды, которые необходимы».

Комитет Мурманской областной думы по бюджету, финансам и налогам рекомендовал коллегам принять бюджет в первом чтении. Однако с его параметрами согласны не все депутаты.

«Мы каждый год пытаемся внести поправки. В этом году тоже. В общем-то, в 2020 году компенсация будет проведена всего лишь на 3%, хотя инфляция этого года 3,5%, - говорит Михаил Антропов, председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации. - Ещё три квартала мы будем жить без повышения заработной платы. Это ещё 2-3% инфляции. Увеличив на 3% в следующем году, на 2-3% реальной зарплаты меньше бюджетники будут получать. И так каждый год. Поэтому мы постоянно эти темы ставим».

Несмотря на возражения оппозиции, большинство депутатов проголосовали за принятие законопроекта. Уже на следующем заседании народные избранники проголосуют за бюджет во втором и окончательном чтении.

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