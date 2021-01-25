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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.01.21 19:30

Бюрократические отписки надо выжигать калёным железом

Такой наказ во время оперативного совещания дал своим подчинённым Андрей Чибис. В региональном правительстве сегодня обсуждали вопросы и  реновацию ЗАТО, и выделения субсидии из федерального бюджета, и проблемы отлова собак.

Среди кадровых перестановок и цифр выделяются две новости. Глава региона поздравил с праздником всех студентов, но про Татьян забыл. Зато представил нового руководителя областного комитета по туризму, сообщив, что Александр Елисеев производит впечатление опытного в делах привлечения гостей человека, за плечами работа в проекте известного путешественника Дмитрия Крылова, в гостиничном бизнесе и на телевидение. «Будет любопытно послушать предложения приглашенного специалиста по развитию нашей туриндустрии, особенно в нынешних непростых условиях», - заметил Андрей Чибис, губернатор Мурманской области.

Отдельного внимания заслуживает сегодняшняя церемония награждения.  Человек в кадре Сергей Голуб, который спас из горящего дома в Сафоново четырёхлетнего мальчика. Подробности не раскрываются, но и этого более чем достаточно, чтобы как минимум гордиться неравнодушным земляком.

Дальше про цифры. Некоторым муниципалитетам стоит поторопиться, чтобы получить поддержку из федерального и регионального бюджетов. Эти субсидии на различные цели. Аутсайдер среди районов – Печенгский, там возникли технические проблемы с документацией. Соглашения с Минфином России муниципалитеты должны закрыть до конца января.

Впрочем, ЖКХ, на которое наверняка заложена немалая часть расходов, далеко не в топе проблемных обращений, поступающих в недавно созданный Центр управления регионом. На первом месте пресловутый коронавирус, а точнее, вакцинация. Но с ней всё более-менее понятно, ведь найти ответ на вопрос о прививках можно и в СМИ, и в интернете, а вот от отписок по обращениям северян многие устали. Специалисты центра работают над тем, чтобы по почте людям приходили «человеческие» ответы.  

Определен срок начала реновации ЗАТО. Кампания по обновлению гарнизонов начнётся в феврале с ремонта нескольких десятков домов. Сложно представить, как там на закрытых территориях, но в Мурманске есть проблема бездомных собак. Только сначала года таких животных поймали больше 100. Не агрессивных псов после стерилизации и вакцинации выпускают на свободу, а вот тех, которые не могут мирно соседствовать с человеком, остаются в приюте.  На 2021 год бюджете на отлов и содержание заложено 56,5 миллионов рублей.

 

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светлый
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