Бюрократия в регионе минимизирована - Марина Ковтун, глава Мурманской области, на полях XXI ПМЭФ

В Санкт-Петербурге открылся Международный экономический форум. Мероприятие традиционно считается основной инвест-площадкой Российской Федерации. В крупном деловом событии страны принимает участие и делегация Мурманской области.

В этом году основным лейтмотивом всех площадок Петербургского международного экономического форума стал поиск баланса в глобальной экономике. Дискуссии посвящены будущему и работе с новейшими технологиями. На площадках говорят о том, как будут развиваться регионы и компании в условиях цифровой экономики. Многие вопросы посвящены вопросам сохранения человеческого капитала. В рамках форума будет подписано большое количество соглашений, направленных на экономическое развитие регионов, в том числе и Мурманской области.

Делегацию Заполярья возглавляет Марина Ковтун. Сегодня глава региона заключила соглашение о сотрудничестве с Федеральной службой по интеллектуальной собственности - Роспатентом. Соглашение предусматривает создание в Заполярье Центра поддержки технологий и инноваций. Что, в свою очередь, позволит создать дополнительные экономические, правовые и организационные условия для развития изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности в Мурманской области.

В рамках мероприятия глава региона подписала меморандум о взаимопонимании в отношении заключения специального инвестиционного контракта между министерством промышленности и торговли Российской Федерации, правительством Мурманской области и компанией «НОВАТЭК».

- Мы очень быстро решаем все вопросы. В том числе и разрешительного характера, я имею в виду вопросы бюрократического характера, которые обычно бизнес боится, - говорит Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Вот эта бюрократия у нас минимизирована в регионе. Я надеюсь, что тот документ, который мы подписали вместе, даст возможность компании «НОВАТЭК» интенсифицировать все свои мероприятия и уложиться во все сроки, которые они себе установили.

Ещё одно соглашение было заключено с Минкомсвязью. Основным пунктом в нём стало развитие телекоммуникационных услуг, в том числе телефонизация удалённых населённых пунктов региона.

- По словам губернатора, это будет существенный шаг в ликвидации так называемого цифрового неравенства. Вообще, на форуме очень много говорится о социализации современной жизни, но при этом уделено внимание и развитию более традиционных отраслей экономики, - сообщает с форума Вероника Селивёрстова, шеф-редактор телекомпании «Арктик-ТВ». – Завтра Марина Ковтун, глава региона, примет участие в саммите энергетических компаний, который по традиции соберёт руководителей крупнейших нефте-газовых холдингов и глав нефетдобывающих регионов. Дискуссия должна, в том числе определить и потенциал развития арктических месторождений, в которых заинтересована Мурманская область.