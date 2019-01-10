Бывшая мурманчанка готова возглавить турецкую Аланью

Уроженка Мурманска выдвинула свою кандидатуру на пост главы турецкого курорта Аланья. В этом южном городе бывшая северянка проживает с 2010 года, а год назад она получила турецкое гражданство.

Анастасия Петрова-Четинкайя родилась в Мурманске в 1983 году, окончила Мурманский государственный гуманитарный университет (сегодня МАГУ), а потом университет Осло. В юности наша бывшая землячка проявила способности в области иностранных языков, сегодня она говорит на пяти. В Аланье она владеет собственной компанией, предоставляющей услуги в сфере дизайна и полиграфии.

Это первый в истории Турции случай, когда на пост мэра будет баллотироваться кандидат с российскими корнями. Её избирательная кампания пройдёт под лозунгом «Перемены в тебе».

Отметим, что с 2014 года Аланья стала городом-побратимом Мурманска.