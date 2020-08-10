Бывшая мурманчанка победила на турнире UFC в Лас-Вегасе

Яна Куницкая, уроженка Мурманска, одержала победу над литовской спортсменкой Юлией Столяренко на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Куницкая встретилась в октагоне (восьмиугольный ринг-клетка. – Ред.) с литовкой Юлией Столяренко, которая раз за разом пропускала удары. В итоге северянка одержала победу над соперницей - по итогам трёх раундов судьи единогласным решением признали сильнейшей Куницкую.

30-летняя спортсменка, которую ласково называют Фокси то есть Лисичкой, в разные годы становилась чемпионкой России по тхэквондо и по тайскому боксу, чемпионкой мира по грепплингу (умный вид борьбы, где основную роль играет не физическая сила, а технический арсенал бойца. – Ред.).

В бойцовском чемпионате бывшая жительница столицы Заполярья дебютировала в марте 2018 года.