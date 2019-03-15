Бывшая порноактриса планирует стать губернатором Мурманской области

Певица и актриса Елена Беркова заявила о готовности принять участие в предвыборной гонке за кресло губернатора Мурманской области. Эта информация появилась в инстаграмме Елены, для которой Заполярье – малая родина. Жители Мурманской области о намерении Берковой вернуться в регион в качестве кандидата в губернаторы узнали из социальных сетей. Новость появилась в группе «Регион 51».

Напомним, Елена Беркова завоевала популярность участием в шоу «Дом 2», а также съёмками в порно- и эротических фильмах и сериалах. В рамках сольной карьеры певицы Елена выпустила и свои видеоклипы. Такой землячкой гордится Мурманская область, сообщила группа «Регион 51» со ссылкой на сайт http://www.murmanskobl.ru/people/. Данный ресурс создан как копия сайта правительства Мурманской области.

Эта новость вызвала интерес, уже на следующий день на своей страничке в инстаграмме певица приступила к сбору информации о Мурманске, спросив у подписчиков, чем живут и какие проблемы их волнуют. «Регион 51», опубликовав скрин со страницы Берковой, предположил, что это предвыборный шаг. Предположение подтвердилось. Тем более Беркова уже имеет опыт участия в выборах.

- В своё время вы баллотировались в мэры в Сочи. А в этом году выборы губернатора Мурманской области. Рассматриваете ли вы ваше участие?

- Конечно, мы давно обсуждаем этот вариант командой, - отвечает Елена Беркова, актриса, телеведущая.

– А какая будет ваша предвыборная программа?

- Я пока не могу раскрывать все наши позиции, если мы решимся на этот шаг, а мы понимаем всю ответственность, тогда мы дадим сформулированную программу и выскажем все позиции по всем пунктам.

Елена Беркова сообщила, что Мурманск она посещает регулярно. Город за полярным кругом связан у неё с самыми тёплыми воспоминаниями о детстве. Мурманчанам она желает тепла. «Тепла вам, потому что в Мурманске холоднее! Улыбок и обязательно берегите друг друга!», - пожелала Елена Беркова, актриса, телеведущая.

По нашей информации, уже в ближайшем будущем Елена Беркова посетит Мурманскую область и презентует свою предвыборную программу. И если её замыслы воплотятся, то вполне возможно, уже этой осенью жители региона смогут поставить галочку в бюллетени напротив амбициозной красотки.