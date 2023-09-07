Бывшему главе Оленегорска Олегу Самарскому суд вынес приговор, но он ещё числится в депутатах

Пресс-служба регионального УФСБ распространила видео с зала суда, где слушали дело бывшего главы Оленегорска Олега Самарского и его заместителя. Они признаны виновными в злоупотребление должностными полномочиями.

Напомним, Самарский и его подчиненный организовали перевод служебного жилого помещения в реестр жилья коммерческого найма. После этого квартира была предоставлена в наём сыну главы города. Суд признал подсудимых виновными и назначил Самарскому наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, его бывшему заместителю штраф в 50 тысяч.

Решение суда не вступило в законную силу, поэтому вопрос о лишении Олега Самарского статуса депутата областной Думы, который он имеет сейчас, ещё не принят.