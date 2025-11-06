Пока добровольно: в России заработала рыбная биржаГрузооборот ММТП снизился в октябре 2025 года почти в три раза!
Бывший Дворец пионеров, а ныне Центр дополнительного образования региона «Лапландия» празднует 40 лет

В крупнейшем в регионе центре открыты все возможности для развития юных талантов. Ведь «Лапландия» - комплекс, объединяющий научные, творческие и спортивные направления для детей и молодёжи.

История учреждения началась 6 ноября 1985 года на берегу Семёновского озера, когда двери распахнул Дворец пионеров и школьников.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «В 85 году был сдан этот объект… Объект необыкновенный, уникальный».

И сейчас центр остаётся уникальным. В нём функционирует детский технопарк «Кванториум-51», центры детско-юношеского туризма и краеведения, профилактики дорожно-транспортного травматизма, а также мобильный комплекс «Лаборатория безопасности». Работает региональный модельный центр и центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи «Полярная звезда».

Елена Меркушова, депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «На сегодняшний день - это центр большой Вселенной… Здесь раскрываются таланты наших юных мурманчан».

Но главное свидетельство успеха центра – победы воспитанников на региональных и всероссийских конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. В стенах «Лапландии» растут будущие инженеры, учёные и творцы. А помогают им в этом талантливые педагоги.

Алла Курдий, педагог Центра дополнительного образования «Лапландия»: «Я благодарна судьбе, что я работаю в «Лапландии» более 40 лет… Сама продолжаю заниматься альпинизмом».

Александр Кириллов, педагог Центра дополнительного образования «Лапландия»: «Я в сфере образования больше 16 лет… Дети дарят нам всегда только позитивные эмоции».

Каждый год в «Лапландии» реализуют более 200 уникальных дополнительных образовательных программ. И свой юбилей кузница талантов встречает в статусе настоящей точки притяжения для заполярной молодёжи.

